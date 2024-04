Puntare su un ricondizionato significa fare un affare? In questo caso sì, perché l’iPad di nona generazione oggi disponibile su Amazon a soli 289,99 euro (spedizione compresa) è in condizioni eccellenti. L’articolo è venduto e spedito da Lombardo Shop, venditore professionale con 85% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Cosa significa che il prodotto è un ricondizionato eccellente: il dispositivo è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito, non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri e ha una batteria che supera l’80% di capacità rispetto al nuovo.

iPad 9ª Gen in condizioni eccellenti: il portafoglio e il pianeta ti ringraziano

L’iPad di 9a generazione, rilasciato nel 2021, è un tablet eccellente per chi cerca una soluzione affidabile e versatile per le attività quotidiane, a un prezzo più conveniente.

Il design del dispositivo è caratterizzato dal corpo in alluminio e dal display Retina da 10,2 pollici. Lo schermo offre una buona qualità delle immagini, con colori vivaci e una luminosità sufficiente per un utilizzo in ambienti interni. La risoluzione di 2160 x 1620 pixel è perfetta per la maggior parte delle attività, come la navigazione web, la visione di video (anche in streaming) e l’utilizzo di app.

Il tablet è alimentato dal chip A13 Bionic, che garantisce prestazioni fluide e reattive per le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo di app multimediali e i giochi non troppo complessi. Il chip gestisce senza problemi anche le app più pesanti, come i software di editing di foto e video.

L’iPad di 9ª generazione dispone di una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una fotocamera frontale da 1,2 megapixel. La qualità delle foto è discreta, sufficiente per scattare foto occasionali o per partecipare a videochiamate.

Il tablet made-in-Cupertino è compatibile con iPadOS 17, supporta la Apple Pencil di prima generazione, che permette di prendere appunti, disegnare e annotare documenti con precisione, ed è compatibile con la Smart Keyboard, che lo trasforma in un piccolo laptop per la scrittura di testi e la produttività.