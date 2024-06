Lanciato sul mercato solo poche settimana fa, in compagnia del nuovo Pro M4 super sottile e con display tandem OLED, l’iPad Air M2 è oggi al centro di discussioni non particolarmente piacevoli. Non lo sono per Apple e, soprattutto, non lo sono per gli utenti che hanno già acquistato il tablet di ultima generazione, che, si ricorda, questa volta arriva anche in una versione da 13”.

iPad Air M2: cosa è successo alla GPU?

Il perché di questo polverone è qualcosa che di certo non si addice ad un’azienda come Apple. Nonostante l’M2 dell’iPad Air del 2024 sia stato pubblicizzato come un processore con GPU a 10 core, in sordina colosso di Cupertino ha modificato questo preciso elemento delle specifiche tecniche. E si tratta di un downgrade, se così vogliamo definirlo, con il passaggio a 9 core. Tale “aggiornamento” sarebbe stata apportato negli ultimi 10 giorni in base ai dati d’archivio.

Il riferimento alla GPU a 10 core si trova un po’ ovunque, dai dettagli inseriti nel comunicato stampa alla pagina di supporto, che non è stata ancora rivista. A regnare è dunque la confusione, perché in realtà tale modifica è visibile unicamente sulla versione US del sito web di Apple. In quella italiana, ad esempio, la GPU del chip M2 è ancora con 10 core.

Il 99% di chi lo ha acquistato probabilmente nemmeno si accorgerà della differenza, perché in termini di performance il risultato è quasi identico. Questo però non significa che Apple non sia dovuta a fornire spiegazioni, anche perché alcuni utenti – sentendosi ingannati e presi in giro – sarebbero già pronti a chiedere il rimborso totale.

Scarsa trasparenza a parte, quella di una GPU a 10 core è una scelta abbastanza insolita per la società californiana. Come fanno notare i colleghi di 9to5mac, è la prima volta che si vede un chip M2 con questa precisa caratteristica (il MacBook Air M2 utilizza varianti a 8-core e 10-core, ad esempio). Si tratta forse di una versione ‘binned’ (un termine che viene usato per etichettare dei processori che durante i test non soddisfano gli standard) della configurazione a 10 core del chip? Potrebbe essere, ma si attende la versione ufficiale di Apple.