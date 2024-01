iPad è stato il grande assente del 2023 di Apple

Nel 2023 Apple ha aggiornato il suo catalogo con numerosi prodotti, alcuni dei quali giunti anche un po’ a sorpresa. Se tanto spazio è stato dedicato ai Mac (sia laptop che desktop), lo stesso non si può dire degli iPad. Il colosso di Cupertino, infatti, non ha presentato alcun tablet nel corso dell’anno, deludendo le aspettative di una buona parte della community.

Già a settembre, l’analista Ming-Chi Kuo (forse uno dei più affidabili del settore, insieme a Mark Gurman di Bloomberg) aveva anticipato che nell’agenda di Apple relativa al 2023 non ci fosse una voce “iPad”. E, come nella maggior parte dei casi, ha avuto ragione.

Gli iPad che Apple presenterà nel 2024, secondo Kuo

Ci si chiede allora il perché di questo stop. Cosa bolle in pentola? A novembre del 2023, ancora Kuo ha pubblicato una road map relativa all’anno appena iniziato. Per l’analista, il gigante californiano presenterà nel corso del 2024 la nuova generazione di iPad Air, disponibile però in due versioni, da 10,9 e 12,9 pollici rispettivamente. Il motore dovrebbe essere il chip M2.

Durante il primo o il secondo trimestre dell’anno, poi, Apple dovrebbe avviare la produzione di massa degli iPad Pro con display OLED (per la prima volta) da 11 e 13 pollici. In questo caso invece il chip dovrebbe essere l’M3, realizzato con processo produttivo a 3 nm.

A proposito dei pannelli, l’analista è quasi certo del fatto che l’azienda con Tim Cook al timone adotterà la tecnologia LTPO, già attualmente in uso su iPhone 15 Pro e necessaria per la frequenza d’aggiornamento adattiva (da 120Hz a 1Hz). In questo modo migliorerà l’autonomia dei tablet, visto che il refresh rate a 120Hz non verrà impiegato quando non necessario.

E dunque, dovesse Kuo avere ragione anche questa volta, Apple renderà il 2024 l’anno (anche) degli iPad. Durante la pandemia di COVID-19 la domanda dei tablet made-in-Cupertino – per lavoro da remoto, didattica a distanza e, più in generale, intrattenimento – è decollata, ma con la situazione tornata parzialmente alla normalità, i numeri registrati non sono poi così entusiasmanti. Con un aggiornamento sostanzioso di tutta la linea, il gigante tech spera dunque di poter nuovamente conquistare l’attenzione degli utenti.