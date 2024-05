iPad, tutti lo usano in orizzontale: Apple pensa ad una modifica

Display OLED su più modelli, sistema operativo più versatile e vicino a macOS e performance migliorate. Nonostante i nuovi iPad Air M2 e Pro M4 siano stati presentati solo da pochi giorni, si parla con un certa insistenza dei piani futuri di Apple per i suoi tablet (anche se forse è errato definirli così). A tal proposito, c’è una notizia che riguarda l’aspetto del dispositivo, e più precisamente la parte posteriore.

In futuro il logo Apple sul retro degli iPad potrebbe essere in orizzontale

Potrebbe sembrare una novità di poco conto, e in termini puramente pratici lo è davvero, ma in realtà, dovesse andare in porto, questa modifica cambierebbe il modo di percepire l’iPad. Ma di cosa si parla esattamente?

Il sito francese Numerama ha intervistato tre dipendenti senior di Apple circa il nuovo iPad Pro M4 lanciato solo poche settimane fa. La chiacchierata non ha rivelato nuovi dettagli sul dispositivo (disponibile in diverse configurazioni), ma è stato menzionato un possibile upgrade estetico che l’azienda di Cupertino potrebbe prendere in considerazione per le future generazioni del dispositivo.

Attualmente il logo Apple sul retro dei tablet è posizionato secondo l’orientamento verticale, e questo significa che viene visto “correttamente” da chi lo osserva da dietro (quindi con la foglia della mela rivolta verso l’alto) quando il dispositivo è tenuto, appunto, verticalmente. Il “problema” è che tutti o quasi ormai utilizzano l’iPad tenendolo in orizzontale, con una tastiera abbinata, per guardare contenuti video in streaming oppure per lavorare con i tanti software per la produttività.

Per questo motivo, la product designer Molly Anderson ha dichiarato che il logo Apple in orizzontale sui tablet del futuro è una possibilità. «Sì, ci stiamo pensando. L’iPad per molto tempo è stato usato in modalità verticale, ma oggi lo utilizziamo sempre di più tenendolo in orizzontale», si legge.

Vanno in questa direzione altre due modifiche. La prima è abbastanza recente, ovvero lo spostamento della fotocamera anteriore sul lato lungo per una migliore esperienza durante le videochiamate. La seconda riguarda invece il software (a partire da iPadOS 14.5), con il logo dell’azienda che viene mostrato in orizzontale su un iPad quando quest’ultimo viene acceso in modalità landscape.