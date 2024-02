Se cerchi uno smartphone ottime prestazioni e un comparto fotografico di buon livello, non devi obbligatoriamente investire chissà quale cifra. iPhone 12 (2020), ad esempio, è un dispositivo che ancora oggi va alla grande e non tentenna nemmeno quando viene messo alla prova con applicazioni più “impegnative”.

Per ovvi motivi, lo smartphone Apple non può essere acquistato come nuovo, ma solo come usato (da un privato) o come ricondizionato, ovvero rimesso a nuovo da un team di esperti. Nel secondo caso, ci sono vantaggi non indifferenti: il prezzo, è ovvio, ma anche la garanzia e l’assistenza del rivenditore.

Vuoi dargli una chance? Su Amazon oggi puoi acquistare il modello da 128GB in condizioni eccellenti in due diversi colori, ovvero Viola (359,70€) e Bianco (356,60€). Entrambi sono venduti e spediti da RECICLED, venditore professionale con 78% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Lo smartphone 5G di Apple del 2020 ha un design a “lingotto”, con bordi piatti e vetro sia sul fronte che sul retro. Il display è uno dei punti di forza: è un OLED Super Retina XDR da 6,1″ con frequenza d’aggiornamento a 60Hz

Sulla parte alta è visibile il notch, uno spazio ritagliato sul display necessario per ospitare la fotocamera frontale e il sensore necessario per il Face ID (sistema biometrico in grado di riconoscere il volto dell’utente).

Oltre ad un look ancora attualissimo (è molto simile agli iPhone presentati nel 2023), ci sono anche le prestazioni. Il motore è il chip A14 Bionic a 5 nanometri, che offre prestazioni il 50% più veloci rispetto all’A13 Bionic dello smartphone del 2019.

Sul retro c’è una doppia fotocamera da 12 megapixel (grandangolo e ultra-grandangolo) capace di scattare in modalità ritratto e anche in modalità notturna. I video, infine, possono essere registrati anche alla risoluzione 4K.