iPhone 12 Pro ricondizionato ECCELLENTE: che promo su eBay!

iPhone 12 Pro, lo smartphone top di gamma di Apple del 2020, è ancora oggi un dispositivo di grande qualità, validissimo sotto tutti i punti di vista. Per questo motivo potrebbe essere un’ottima idea acquistarlo ricondizionato: offre ottime prestazioni, costa meno e – cosa che non guasta di certo – si contribuisce alla riduzione dei rifiuti elettronici.

In condizioni eccellenti e con 128GB di archiviazione, lo smartphone Apple è disponibile su eBay a soli 404 euro, spedizione compresa. Per completare l’acquisto a questo prezzo è necessario inserire il codice RICONDIZIONATO24 al momento del pagamento.

L’articolo è venduto da eco-shop2012, venditore professionale con 98,2% di feedback positivi e oltre 41.000 recensioni.

iPhone 12 Pro ricondizionato in condizioni eccellenti: a questo prezzo, è un best buy

Esteticamente, l’iPhone 12 Pro si distingue per il suo design squadrato e moderno, con bordi piatti in alluminio e un retro in vetro satinato. Il display è un Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 2532 x 1170 pixel e una densità di pixel di 460 ppi. Supporta l’HDR e il True Tone, e la luminosità massima si spinge fino ai 1200 nit.

Il cuore dello smartphone è il chip A14 Bionic, che garantisce prestazioni fluide e reattive in qualsiasi attività, anche le più impegnative come i giochi 3D o l’editing video.

Il sistema di fotocamere di iPhone 12 Pro è ottimo ancora oggi. Sul retro troviamo un triplo modulo con un sensore Pro principale da 12MP, un sensore ultrawide da 12MP e un sensore teleobiettivo da 12MP. La fotocamera principale offre una stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un’apertura f/1.6, mentre il teleobiettivo offre un zoom ottico 2x e un’apertura f/2.0.

Lo smartphone Apple dispone anche di un sensore LiDAR, che migliora le prestazioni della fotocamera in condizioni di scarsa illuminazione e permette di utilizzare nuove funzioni di realtà aumentata.

Per quanto riguarda infine il sistema operativo, è iOS 17, l’ultima versione rilasciata da Apple.