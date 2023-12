iPhone 13 a prezzo stracciato su Amazon, va sotto i 690 EURO

Il desiderio di molte persone che devono acquistare un nuovo telefono è certamente l’iPhone di Apple. Il classico smartphone dell’azienda di Cupertino è arrivato ormai alla serie 15, ma le persone intelligenti che non hanno troppo budget a disposizione non disdegnano un iPhone 13.

Parliamo infatti di uno smartphone ancora molto performante e con caratteristiche molto simili a quelle dell’ultimo nato. Oggi su Amazon c’è uno sconto che può fare comodo a molti, visto che proprio l’iPhone 13 è sceso di prezzo in maniera considerevole.

Basteranno infatti 680,47 € per portarlo a casa alla luce dello sconto del 10% applicato proprio ora. La spedizione è prevista entro questo 31 dicembre e ci saranno i soliti due anni di garanzia.

iPhone 13, le specifiche dello smartphone ideale

Le caratteristiche di base di questo dispositivo vedono un display Super Retina XDR da 6,1″ con una definizione straordinaria. Oltre a questo, il design risulta molto robusto, anche per quanto riguarda proprio lo schermo, rivestito dal Ceramic Shield.

L’autonomia è davvero interessante, siccome riesce a portare lo smartphone tranquillamente a fine giornata, complice anche la presenza del chip A15 Bionic. Sul retro ecco le due fotocamere da 12 MP.

In conclusione bisogna capire a chi è destinato uno smartphone di questo genere. Ovviamente tutti gli utenti che hanno necessità di avere un dispositivo pronto a tutto, devono farci un pensierino. L’iPhone 13 è infatti quel telefono che ha veramente tutto, pur non essendo un top di gamma assoluto al giorno d’oggi. Come è stato possibile vedere all’interno delle caratteristiche tecniche, non gli manca il comparto fotografico così come uno schermo performante e un’ottima autonomia.

In virtù di tutte queste peculiarità, un acquisto potrebbe essere la scelta giusta, soprattutto con lo sconto attualmente disponibile su Amazon. Grazie al 10% in meno, il prezzo scende a 680,47 €, con spedizione rapida entro il 31 dicembre e soprattutto con i soliti due anni di garanzia a cui tutti sono abituati.

