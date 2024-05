iPhone 13 è un BEST BUY con lo sconto eBay!

Pur non essendo dell’ultimissima generazione, iPhone 13 rappresenta ancora oggi un’ottima scelta per tutti quegli utenti che cercano uno smartphone con hardware premium e performance di livello, anche in ambito fotografico. Oggi il device di Apple è disponibile in promo su eBay a soli 549,90 euro, spedizione compresa.

iPhone 13 è uno smartphone eccellente anche nel 2024

Esteticamente, iPhone 13 mantiene un look simile al suo predecessore (ma ha tanto in comune anche con gli smartphone Apple del 2023, ndr), con un corpo in alluminio resistente e un elegante design minimalista. La principale novità è il notch di dimensioni ridotte del 20%, che permette di aumentare leggermente l’area dello schermo. Il retro in Ceramic Shield, garantendo una maggiore resistenza alle rotture e ai graffi.

Il display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici offre un’esperienza visiva eccezionale, con colori vividi, neri profondi e un’ottima luminosità massima. La risoluzione di 2532 x 1170 pixel garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre la tecnologia True Tone regola automaticamente la temperatura del colore in base all’ambiente circostante per un’esperienza visiva più confortevole.

Il cuore pulsante del vice Apple è il chip A15 Bionic (CPU 6-core, GPU 4-core). Questo garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni attività, dai giochi più impegnativi alle applicazioni di editing video. Il chip è inoltre dotato di un Neural Engine a 16-core che potenzia le funzionalità di intelligenza artificiale, come il riconoscimento del volto e la realtà aumentata.

Il sistema di fotocamere è uno dei punti di forza di iPhone 13. La fotocamera principale da 12MP e cattura più luce e offre prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera ultra grandangolare da 12MP offre un campo visivo più ampio (120°) per catturare paesaggi e, ad esempio, foto di gruppo con il massimo della semplicità.

Per i video, è possibile registrare in HDR con Dolby Vision fino a 4K a 60fps e utilizzare le tante modalità apprezzate dagli utenti, come la Modalità Cinema e i video in slow-motion.