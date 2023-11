iPhone 13 da 128GB, prezzo REGALO su Amazon!

Natale è alle porte, è tempo di vestirsi di rosso! Oggi iPhone 13 128GB nella ricercata colorazione (PRODUCT)RED è acquistabile su Amazon a soli 629€, spedizione compresa. Nonostante non sia dell’ultimissima generazione, lo smartphone Apple è ancora uno dei migliori in circolazione garantendo performance fulminee e foto e video di assoluta qualità. A questo prezzo poi, è un vero affare.

Minimo storico per iPhone 13 in versione (PRODUCT)RED: perfetto per questo Natale

iPhone 13 è uno smartphone dalle infinite risorse. Il connubio tra hardware e software si traduce – come vuole la tradizione Apple – in risultati fuori dal comune, ecco perché il device Apple dello scorso anno è un dispositivo di assoluta qualità, sotto tutti i punti di vista.

Sulla parte frontale spicca lo splendido display Super Retina XDR con diagonale da 6,1 pollici, ovvero lo stesso utilizzato su iPhone 14. E anche per quanto riguarda il design (in Ceramic Shield) e per il cuore pulsante, ovvero il chip A15 Bionic, siamo sempre lì: performance al top, sempre!

Sul retro abbiamo una doppia fotocamera da 12 megapixel (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili Fotografici, Smart HDR 4, Modalità Notte e possibilità di registrare video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca nemmeno la spettacolare Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco.

La scheda tecnica è incredibilmente lunga e non c’è spazio né tempo per analizzarla tutta. Voglio però ricordarti che il device è impermeabile (certificazione IP68, la migliore del settore) e che supporta la connettività 5G, per una navigazione fulminea anche fuori casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.