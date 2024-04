Non tutti desiderano uno smartphone con un display eccessivamente grande. Apple ha ormai abbandonato la strada delle soluzioni compatte, ma iPhone 13 Mini è ancora in commercio e può fare la gioia di tanti utenti. Oggi la versione Mezzanotte da 128GB è proposta su Amazon a soli 659 euro, spedizione compresa.

Lo smartphone con display Super Retina XDR da 5,4″, pur non essendo dell’ultimissima generazione, è ancora incredibilmente performante e supporta iOS 17, l’ultima versione del software.

Prestazioni da gigante per uno smartphone compatto: iPhone 13 Mini è in sconto su Amazon

Nonostante le sue dimensioni ridotte, iPhone 13 Mini offre prestazioni davvero ottime, un sistema di fotocamere avanzato e una batteria a lunga durata, il tutto racchiuso in un design elegante e resistente.

Lo smartphone vanta un design raffinato e minimalista, con bordi piatti in alluminio e un vetro Ceramic Shield resistente agli urti e alle graffiature. Il display Super Retina XDR da 5,4 pollici offre una luminosità eccezionale, anche alla luce diretta del sole, neri profondi e colori vivaci. La tecnologia HDR garantisce immagini realistiche e dettagliate, mentre la tecnologia True Tone regola automaticamente la temperatura del colore in base all’ambiente circostante per un’esperienza visiva confortevole.

Il motore dello smartphone Apple è il chip A15 Bionic, che garantisce prestazioni fluide e veloci per qualsiasi attività, dalle app più impegnative ai giochi più grafici. iPhone 13 mini arriva poi con un sistema di fotocamere posteriore doppio con un sensore grandangolare da 12MP e un sensore ultra-grandangolare da 12MP che restituiscono foto e video di ottima qualità.

Lo smartphone con certificazione IP68 supporta la ricarica rapida MagSafe così come wireless Qi. Il sistema operativo è iOS 17 (probabilmente da installare dopo la prima accensione), l’ultima versione rilasciata da Apple.