iPhone 13 Pro Max: il ricondizionato eccellente è un vero AFFARE

Quello dei ricondizionati è un business in costante e rapida crescita. E non è qualcosa di sorprendente, perché gli utenti possono aggiudicarsi ottimi dispositivi spendendo però la metà o quasi rispetto al prezzo di listino. E poi si contribuisce anche alla riduzione dei rifiuti elettronici, facendo quindi il bene del pianeta. Oggi un ottimo affare lo puoi mettere a segno su eBay, dove iPhone 13 Pro Max in condizioni eccellenti costa solo 636,49 euro, spedizione compresa.

Per completare l’acquisto al prezzo indicato bisogna inserire manualmente il codice SANVALENTINO al momento del pagamento.

L’articolo è in condizioni eccellenti, quindi non presenta crepe sul display o altri danni più evidenti su scocca posteriore e cornici laterali. Lo smartphone Apple è venduto da lombardoshop, venditore professionale con 97,9% di feedback positivi e oltre 380.000 recensioni. Il venditore, inoltre, offre anche un anno di garanzia.

iPhone 13 Pro Max: offerta strepitosa su eBay sul ricondizionato eccellente

Lo smartphone di Apple del 2021 vanta il design a lingotto che ancora oggi viene riproposto dal gigante di Cupertino. La cornice è in acciaio inossidabile, il retro è in vetro, mentre la parte frontale è dominata dallo splendido display OLED Super Retina XDR da 6,7″ con frequenza d’aggiornamento a 120Hz.

Sul pannello frontale è presente una tacca (leggermente più piccola rispetto a quella vista su iPhone X e successivi): questa ospita la fotocamera frontale e soprattutto il sensore per il Face ID, il sistema biometrico di riconoscimento.

Le prestazioni sono affidate al processore A15 Bionic, mentre foto e video al sistema con tripla fotocamera da 12 megapixel formato da teleobiettivo, grandangolo e ultra-grandangolo. Non mancano poi tutte quelle funzioni per risultati straordinari in qualsiasi condizione come la Modalità Notte, la Modalità Ritratto (con diversi effetti), lo scatto in formato Apple ProRAW e così via.

I video, infine, possono essere registrati alla risoluzione 4K (massima) e anche nei formati HDR con Dolby Vision e ProRes.

