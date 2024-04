iPhone 14 con 230€ di sconto: compralo in 5 RATE su Amazon

Farsi un regalo adesso mediante Amazon diventa più facile visto che l’iPhone 14 è in sconto nella sua versione colorata di nero e da 128 GB. Il colosso e-commerce rende disponibile questo straordinario smartphone con un prezzo incredibile.

Chi vuole acquistare il prodotto dotato di doppia fotocamera, di un ampio schermo e di una batteria davvero performante, deve pagare solo 649 €. Lo sconto del 26% infatti garantisce un risparmio di 230 € e non finisce qui: c’è la possibilità di pagarlo in 5 rate. Ogni mese costa solo 129,80 € e non ci sono interessi. Non serve alcuna busta paga per poter finalizzare l’acquisto rateizzato di questo iPhone 14.

L’iPhone 14 da 128 GB è in sconto del 26% solo su Amazon

È questo il giorno adatto per acquistare un iPhone 14 di Apple. Il modello da 128 GB di memoria costa meno e offre caratteristiche tecniche entusiasmanti. Tutto parte da uno splendido display Super Retina XDR da 6,1″ di ampiezza con il notch in bella mostra nella parte alta. Le immagini che riproduce sono di altissima qualità, certamente oltre la norma.

Passando al comparto multimediale, ci sono due fotocamere straordinarie con risoluzione da 12 MP e con la possibilità di girare i video in 4K. La batteria garantisce tutto il giorno di autonomia e addirittura 20 ore di riproduzione dei filmati. Esteticamente è un piccolo capolavoro, in quanto sta davvero bene in mano e tende a non scivolare praticamente mai.

Coloro che vogliono acquistare questo smartphone possono farlo in un’unica soluzione pagando 649 € e risparmiandone 230. Chi vuole acquistarlo a rate invece può farlo in cinque volte pagando ogni mese 129,80 €. Ci sono due anni di garanzia e spedizione rapida.