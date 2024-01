iPhone 14 da 128 GB in sconto, Amazon lo offre con 130 € in meno

Chi non attendeva altro che acquistare il suo nuovo smartphone, potrà oggi approfittare dell’offerta che riguarda l’iPhone 14 di Apple. Direttamente su Amazon la versione da 128 GB di memoria è arrivata con il 15% di sconto.

Tutti gli utenti che vogliono procedere all’acquisto, possono portare a casa il prodotto per 749 € con due anni di garanzia.

iPhone 14 in sconto, le specifiche tecniche del prodotto

Tra le caratteristiche fondamentali di questo iPhone 14 c’è sicuramente la grande compattezza. Si tratta infatti di un dispositivo che gode di uno schermo da 6,1″ di tipo Super Retina XDR ad alta definizione. Oltre a questo, c’è il Ceramic Shield che protegge il pannello da urti e graffi ma il bello viene all’interno con il processore A15 Bionic utilissimo per le prestazioni e per l’efficienza energetica.

Sul retro abbiamo un sistema a doppia fotocamera molto evoluto con 12 MP per sensore e con la possibilità di girare video in 4K. Passando alle altre caratteristiche, si evidenzia l’autonomia che porta la batteria dello smartphone a durare tutto il giorno.

Sebbene siano disponibili i nuovi iPhone, virare su un modello della gamba precedente risulta indice di grande intelligenza da parte degli utenti. Il modello 14 oggi in sconto su Amazon è una scelta perfetta per chi vuole avere tutte le caratteristiche tecniche di un top di gamma con un prezzo leggermente ridotto. Effettivamente la doppia fotocamera dell’iPhone 14 insieme alla sua grande autonomia e al suo display di livello superiore, forniscono ottime caratteristiche per l’utilizzo giornaliero e anche lavorativo.

Chi vuole portare a casa questo dispositivo può farlo oggi tramite Amazon grazie allo sconto del 15% che porta il prezzo a 749 € facendo dimenticare il vecchio costo di 879 €. Ovviamente ci saranno i soliti due anni di garanzia di cui il primo con Apple e anche la spedizione rapida entro un giorno a casa vostra.

