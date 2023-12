iPhone 14 da 128 GB in sconto su eBay, costa 340 € in meno

Stavate aspettando il periodo natalizio per acquistare sul web un nuovo smartphone? Ecco che arriva a vostra disposizione l’iPhone 14 di Apple. Ad offrirlo è il famoso sito e-commerce eBay, sul quale oggi figura un’offerta con il prodotto in vendita a soli 688,99 €.

Il merito è dello sconto di 340,91 €, ovvero il 33% in meno rispetto al solito prezzo di 1029,90 €. La spedizione sarà rapida con il dispositivo che arriverà a casa vostra entro tre giorni ordinandolo oggi.

iPhone 14 con 128 GB, l’affare è targato eBay

Partendo dal fattore estetico, ci ritroviamo sempre di fronte al caro vecchio iPhone, o almeno alla scocca degli ultimi anni. Squadrata nei lati e leggermente arrotondata per quanto riguarda gli angoli, l’estetica di questo prodotto è inconfondibile. L’iPhone 14 arriva oggi su eBay con un ottimo sconto ma anche con tutte le sue caratteristiche tecniche.

Rispetto al modello precedente e dotato di una batteria ancora più performante e inoltre anche del nuovo chip ultra rapido A15 Bionic. Di certo uno dei principali motivi per cui si acquista un iPhone, oltre alle prestazioni e all’iconicità del prodotto, è la fotocamera. Il modello 14 è pronto a presentare ben due sensori, con quello principale da 12 MP che è in grado di registrare anche i video in 4K.

Questo prodotto è di distribuzione europea con garanzia gestita direttamente da Apple Italia. La colorazione è in nero mezzanotte.

Chi desiderava un iPhone, soprattutto per Natale, potrà farsi o potrà fare un grande regalo. Il tutto grazie a eBay che propone il modello 14 sconto oggi con addirittura il 33%. Il prezzo finale sarà dunque scontato di ben 340 €, per un totale di 688,99 € con un anno di garanzia. Lo smartphone sarà a casa vostra entro un massimo di tre giorni.

