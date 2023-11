iPhone 14 da 256 GB in super promo su eBay, prezzo incredibile

Comprare un iPhone in questi giorni sarebbe stato azzeccato, visti i grandi sconti. Sulla maggior parte dei siti sono ormai finiti, ma per quanto riguarda eBay è ancora tempo di approfittare. Il celebre sito e-commerce infatti rende disponibile oggi in sconto il modello da 256 GB dell’iPhone 14, uno degli smartphone più acquistati degli ultimi mesi.

Sebbene siano arrivati i modelli nuovi, sembra che il pubblico abbia deciso di fare un acquisto astuto: prendere il modello 14 è infatti ancora più che attuale. Le caratteristiche tecniche sono eccezionali e il design è sempre quello iconico a cui tutti sono abituati.

Oggi, grazie allo sconto che arriva tramite eBay, gli utenti potranno portare a casa questo prodotto con 773,99 €. Come di solito accade, si tratta di una quantità disponibile limitata, per cui fare presto potrebbe essere la scelta giusta. Ci sarà come sempre un anno di garanzia con Apple.

Lo sconto sull’iPhone 14 che tutti volevano, ecco le sue caratteristiche

Il punto di forza in assoluto di questo dispositivo è sicuramente il suo display, un pannello Super Retina XDR da 6,1″ di ampiezza. L’iPhone 14 mostra infatti delle immagini favolose su questo schermo, che peraltro riesce ad avere un impatto energetico basso.

Il merito, oltre che della batteria in grado di far durare il telefono per ben 20 ore in riproduzione video, è anche del chip A15 Bionic con GPU 5-core, che consente prestazioni fulminee.

Oltre a questo c’è un sistema di fotocamere molto evoluto con due sensori, tra cui quello principale da 12 MP. Da non dimenticare che può registrare video fino al 4K a 30 fps.

Il prezzo di questo iPhone 14 oggi su eBay è di soli 773,99 € con un anno di garanzia incluso. Fate presto ad acquistarlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.