iPhone 14 in sconto, costa ben 130 € in meno su Amazon

Quando arrivano i nuovi smartphone sul mercato, è chiaro che scendano i prezzi dei modelli precedenti. Su questo Amazon non si fa mai trovare impreparata, in quanto piattaforma e-commerce più famosa del web. Oggi il grande sconto riguarda l’iPhone 14 di Apple, un dispositivo davvero equilibrato e adatto a tutti.

Stiamo parlando infatti di un terminale che offre una doppia fotocamera, un ampio schermo e un’ottima autonomia. Oggi quello che sorprende però è il prezzo di vendita visto che scende ulteriormente rispetto al ribasso applicato tempo addietro. Grazie al 15% di sconto infatti le persone potranno portarlo a casa per 749 € con due anni di garanzia e con spedizione entro il 13 gennaio.

L’iPhone 14 è in sconto, ecco il miglior prezzo disponibile su Amazon

Il display Super Retina XDR da 6,1″ è un piacere per gli occhi. Le immagini prodotte su questo iPhone 14 saranno nitide e realistiche, così come le foto scattate grazie alla doppia fotocamera da 12 MP.

Nessun problema per l’autonomia siccome si arriva tranquillamente alla fine della giornata, tutto grazie alla grande efficienza concessa dal processore A15 Bionic.

Ci sono delle attente riflessioni da fare prima di acquistare uno smartphone, soprattutto quando si tratta di un iPhone. Gli ultimi modelli che Apple presenta, hanno in genere prezzi molto proibitivi ed è per questo che le persone danno sfogo alla loro intelligenza acquistando il prodotto precedente. Effettivamente cambia veramente poco: l’iPhone 14 è molto simile all’ultimo modello e soprattutto gode di caratteristiche tecniche che di certo soddisferanno il 90% degli utenti.

In poche parole, sarebbe inutile spendere di più per acquistare l’ultima variante presentata da Apple in quanto le sue caratteristiche tecniche avanzate non occorrerebbero alla quasi totalità delle persone. Questo prodotto dunque va più che bene e con uno sconto del 15% come quello lanciato oggi, diventa addirittura un best-buy. Oggi potrete spendere infatti 749 € con spedizione entro il 13 gennaio e con due anni di garanzia.

