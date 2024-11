iPhone 14 Plus ha un grave problema alla fotocamera: Apple interviene

Molti utenti potrebbero credere erroneamente che uno smartphone costoso sia esente da problemi, ma in realtà non è così. A dimostrarlo è uno degli ultimi smartphone lanciati da Apple negli ultimi anni, ovvero iPhone 14 Plus. La versione ingrandita del modello base della gamma a quanto pare è finita al centro di alcune polemiche in seguito alla segnalazione di alcuni malfunzionamenti. Questi sarebbero legati alla fotocamera, con immagini sfuocate, diverse difficoltà nel mettere a fuoco e nei casi peggiori addirittura con un blocco totale dell’applicazione.

Stando a quanto riportato, Apple avrebbe riconosciuto il problema, offrendo agli utenti una riparazione gratuita.la condizione necessaria è che lo smartphone sia ancora in garanzia.

iPhone 14 Plus: gli utenti si segnalano un guasto alla fotocamera

A quanto pare la problematica che interesserebbe la fotocamera di iPhone 14 Plus non riguarderebbe tutti gli esemplari venduti. Gli utenti che infatti non hanno ravvisato problematiche, devono stare tranquilli: non c’è nulla da temere. La situazione pare aver colpito solo alcune unità, compromettendo la qualità delle foto immortalate. Anche se non tutti gli iPhone 14 Plus sono coinvolti, le segnalazioni sono state abbastanza numerose da spingere Apple a intervenire.

Nel caso in cui gli utenti dovessero ravvisare questo difetto, potranno ottenere una riparazione gratuita ma solo ed esclusivamente avendo la garanzia ancora valida. Procedere è davvero molto semplice: basta andare in un Apple Store o contattare un centro di assistenza autorizzato. Il procedimento può essere avviato anche visitando il sito di supporto di Apple per scoprire come procedere.

Almeno per il momento Apple non ha rilasciato dettagli sulle cause esatte del problema, ma sembra che si tratti di un errore che ha colpito la produzione di alcune unità. L’azienda si sta comunque impegnando per garantire che chi ha questo problema riceva assistenza in modo rapido e semplice.