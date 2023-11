iPhone 14 Plus è una CERTEZZA: scopri la promo Amazon

Non c’è alcun dubbio a riguardo: con lo sconto immediato di oltre 100€ proposto da Amazon, iPhone 14 Plus (128GB) è uno smartphone da prendere assolutamente in considerazione. Anzi, è da aggiungere subito al carrello. Lo smartphone Apple presentato nel 2022 vanta un ampio display Super Retina XDR da 6,7″ ed è una scheggia in tutte le operazioni.

Con iPhone 14 Plus non si sbaglia mai, soprattutto quando è in sconto

iPhone 14 Plus vanta un robusto design in alluminio aerospaziale resistente all’acqua e alla polvere, con parte frontale in Ceramic Shield che protegge lo smartphone da gocce, schizzi e dagli incidenti più comuni. Il display è un Super Retina XDR OLED con 1200 nit di luminosità e supporto alla tecnologia Dolby Vision.

Con lo smartphone da 6,7 pollici e chip A15 Bionic, hai a disposizione un sistema a doppia fotocamera eccezionale.

Grandangolo da 12MP: 26 mm, ƒ/1.5, stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore, obiettivo a sette elementi, 100% Focus Pixels

Ultra-grandangolo da 12MP: 13 mm, ƒ/2.4 e angolo di campo 120°, obiettivo a cinque elementi

Sulla parte frontale trovi invece la nuova fotocamera TrueDepth, che mette a fuoco automaticamente più soggetti a distanze diverse per primi piani più nitidi e bellissimi selfie di gruppo. E mica possiamo dimenticare il Photonic Engine, che si traduce in miglioramenti di tutte le prestazioni fotografiche in condizioni di media o scarsa luminosità.

Per quanto riguarda i video, la modalità Azione consente di girare video fluidi in movimento che si adattano a oscillazioni e movimenti significativi, la modalità Cinema invece supporta il 4K a 30 fps e 24 fps, consentendo un bellissimo effetto di profondità di campo che cambia automaticamente la messa a fuoco in modo semplice e intuitivo per catturare momenti in stile cinematografico.

Infine, c’è poi da sottolineare che questo è uno dei pochi smartphone di Apple a supportare la feature SOS Emergenze via Satellite, disponibile anche in Italia da marzo di quest’anno. Questa consente di inviare messaggi ai soccorsi quando non è disponibile un rete cellulare o una connessione Wi-Fi.

