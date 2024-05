Tra quelli a marchio Apple non è il più popolare, eppure iPhone 14 Plus ha tanto, ma davvero tanto da offrire. Lo smartphone infatti offre un connubio eccellente di prestazioni, fotocamere, design e soprattutto autonomia. E oggi di vantaggioso c’è anche il prezzo, perché su Amazon il dispositivo da 6,7 pollici costa solo 829 euro, compresa spedizione.

iPhone 14 Plus ha una batteria inesauribile, e anche la fotocamera è al top (-15%)

iPhone 14 Plus mantiene il caratteristico design in alluminio e vetro che contraddistingue gli smartphone Apple da generazioni ormai. Il display Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici, con una risoluzione di 2778 x 1284 pixel e una luminosità massima di 800 nits, offre un’esperienza visiva immersiva e ricca di dettagli. Il cuore pulsante dell’iPhone 14 Plus è chip A15 Bionic, che garantisce prestazioni fluide e reattive in qualsiasi attività, anche le più impegnative come l’editing video o i giochi 3D.

Il comparto fotografico dello smartphone made-in-Cupertino è uno dei suoi punti di forza. Sul retro trova spazio una doppia fotocamera (grandangolo e ulrta-grandangolo) da 12 megapixel, sulla parte anteriore c’è invece una TrueDepth Camera da 12 megapixel con Modalità Ritratto.

Come già anticipato, iPhone 14 Plus vanta un’autonomia della batteria davvero notevole: fino a 26 ore di riproduzione video, fino a 100 ore di riproduzione audio, fino a 20 ore di riproduzione video in streaming.

C’è altro da aggiungere? Certo! Le funzioni di sicurezza SOS emergenza via satellite, SOS emergenze e Rilevamento incidenti, le tante modalità per video e foto eccezionali, il supporto della connettività 5G, il Face ID, Apple Pay, la resistenza ad acqua e polvere (IP68).