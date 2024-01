iPhone 14 su eBay con 330 EURO di sconto, il prezzo è incredibile

Uno dei grandi sconti che oggi interessano nel mondo eBay riguarda sicuramente l’iPhone 14. Il dispositivo di Apple torna oggi in sconto con ben 331 € in meno sul prezzo originale.

Tutti gli utenti interessati potranno approfittare di questo -32% per acquistare il prodotto a soli 698,90 €. Basteranno due giorni per riceverlo a casa e ci saranno anche due anni di garanzia disponibili, con il primo presso Apple.

iPhone 14 da 128 GB, le specifiche tecniche complete

Le caratteristiche tecniche di questo iPhone 14 sono al passo con i tempi: si parla di un display da 6,1″ Supe Retina XDR ma soprattutto di una doppia fotocamera da 12 MP. Oltre a questo, c’è una grande autonomia a disposizione grazie all’apporto del chip A15 Bionic, in grado di fornire all’iPhone una velocità fuori dal comune.

Questo smartphone è inoltre in grado di rilevare gli incidenti chiamando i soccorsi in maniera autonoma. Ovviamente ricordiamo che si tratta della variante colorata di bianco, meglio definita con il nome Starlight.

Seppur nel 2024, ha ancora tanto senso acquistare un iPhone 14, dispositivo che vanta il form factor a cui gli utenti Apple si sono abituati nell’ultimo periodo. Quello che risulta molto utile è sicuramente il comparto hardware, attuale come non mai e soprattutto utile per chi vuole avere caratteristiche tecniche di livello per il lavoro che svolge o semplicemente per svago.

Questo iPhone arriva oggi su eBay con uno sconto considerevole, in quanto grazie al ribasso del 32%, ci sarà una diminuzione del prezzo pari a 331 €. Questo significa che il prezzo di vendita scenderà sotto i 700 €, fermandosi dunque a 698,90 €. Sono disponibili due di garanzia di cui il primo con Apple e la spedizione veloce in un massimo di due giorni assicurata da eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.