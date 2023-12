iPhone 15 128 GB su eBay a prezzo mai visto (-19%)

È l’oggetto del desiderio di tutti gli utenti e su questo non c’è alcun tipo di dubbio. Stiamo parlando di uno smartphone arrivato durante lo scorso mese di settembre con tantissime novità, ovvero dell’iPhone 15.

Il modello base della nuova gamma di Apple ha comportato forse il maggior numero di modifiche, siccome è totalmente cambiato. L’estetica resta praticamente uguale, anche se con nuove colorazioni. Ciò che viene modificato è un aspetto in particolare, ovvero una porzione del display dove non comparirà più il notch ma la nuova Dynamic Island.

Oltre a queste caratteristiche fisiche ce ne sono diverse tecniche che hanno subito dei netti miglioramenti. Le prestazioni saranno il terreno di conquista di questo nuovo iPhone, ma non mancheranno ovviamente i risultati da parte del comparto fotografico.

Per scoprire il tutto basta acquistarlo oggi su eBay con uno sconto del 19% che comporta un risparmio di quasi 190 €. Il prezzo finale corrisponderà dunque a soli 789,99 €.

L’iPhone 15 arriva su eBay in sconto, ecco le specifiche

A bordo del nuovo iPhone 15 ci sono, come già detto, diverse novità. Una di queste corrisponde certamente alla fotocamera, implementata con il nuovo sensore da 48 MP. Oltre a questo, ecco anche il nuovo processore, ovvero l’A16 Bionic dell’iPhone 14 Pro, in grado di fornire ottime performance anche in termini di efficienza energetica.

Da segnalare anche l’introduzione della nuova porta USB-C, che consentirà dunque una maggiore compatibilità. Oltre a questo, la versione in vendita è colorata con il nuovo Black.

Tutti vogliono un iPhone, questo è certo ma il 15 costa ancora molto nei negozi ordinari. Proprio per questa motivazione, comprarlo su eBay potrebbe comportare un grosso risparmio, proprio come mostrato dal prezzo di vendita di oggi. Con il 19% di sconto, ecco un prodotto che costa 789,99 € e non più 979 €.

