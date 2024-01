iPhone 15 a prezzo ridicolo su Amazon, sconto di quasi 100 €

Con il suo grande blasone, Apple ha costruito un vero impero, formato di tanti dispositivi tecnologici ma soprattutto dei suoi iPhone. Con l’arrivo dell’ultima gamma 15, il colosso americano è stato in grado di monopolizzare ancora di più il mercato, avendo lanciato peraltro il suo dispositivo di base con ottime specifiche.

Oggi l’iPhone 15 infatti vanta caratteristiche davvero invidiabili, come una fotocamera migliorata, uno schermo molto ampio e anche un’ottima batteria. Questo smartphone è arrivato ancora una volta in sconto su Amazon, proprio come gli utenti stavano aspettando da un po’.

Basterà infatti spendere 899 € per portarlo a casa, essendo stato applicato l’8% di sconto sul prezzo ufficiale di 979 €. Gli anni di garanzia sono due e la spedizione avverrà molto più rapidamente di quanto indicato.

Il super sconto di Amazon sull’iPhone 15, ecco le sue caratteristiche

Il display da 6,1″ di tipo Super Retina XDR con 90 Hz di refresh rate vale il prezzo del biglietto. i colori sono nitidi e reali, ma c’è anche un altro aspetto molto interessante, questa volta nel comparto hardware: il processore A16 Bionic.

L’iPhone 15 inoltre vanta una memoria interna da 128 GB, una doppia fotocamera da 48 MP e la nuova USB-C.

Chi ama la grande qualità e soprattutto anche il brand Apple, può optare oggi per un upgrade del proprio vecchio dispositivo. L’iPhone 15 garantisce infatti il meglio, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche che per quanto riguarda i vantaggi in termini di prezzo. Parliamo innanzitutto di uno smartphone che è molto più accessibile rispetto all’inizio, oltre ad esserlo di base rispetto ai modelli Pro.

Il suo comparto multimediale, la sua batteria e il design a dir poco iconico, forniscono un nuovo modo di vedere il proprio smartphone. Oggi, grazie allo sconto di Amazon, l’iPhone 15 costa solo 899 € per tutti, con due anni di garanzia e con spedizione entro un mese, ma in realtà al massimo in 7 giorni dovrebbe essere a casa vostra.

