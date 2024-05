Nuovamente disponibile al minimo storico lo smartphone Apple con il miglior rapporto qualità-prezzo, iPhone 15. Il dispositivo che porta con sé l’innovativa Dynamic Island e una fotocamera posteriore aggiornata per foto e video memorabili costa solo 699,99 euro su eBay, spedizione compresa. Il risparmio è di quelli importanti, considerando che il prezzo di listino è vicino ai 1.000 euro.

Il dispositivo è venduto da pcdistributionspa, venditore professionale con 99,8% di feedback positivi e oltre 128.000 recensioni.

iPhone 15: lo smartphone con Dynamic Island e fotocamera aggiornata è al minimo storico su eBay

Rispetto al modello della precedente generazione spicca fin da subito la Dynamic Island. Anche in questo caso viene quindi mandata in pensione la tacca per offrire agli utenti un’interfaccia più intuitiva e dinamica per le notifiche e le attività in tempo reale. Il display è un Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con risoluzione di 2556×1179 pixel, True Tone e ampia gamma cromatica (P3).

Lo smartphone del gigante di Cupertino lanciato nel 2023 arriva con il chip A16 Bionic con CPU 6-core (2 performance core e 4 efficiency core), GPU 5-core e Neural Engine 16-core. Grazie a questo processore, lo smartphone gestisce in maniera ottimale qualsiasi tipo di operazione, compreso l’editing di contenuti multimediali e il gaming.

Sul retro, come suggerito in apertura, c’è una nuova fotocamera con sensore principale da 48 megapixel con stabilizzazione ottica. La ultra-grandangolare è invece da 12 megapixel, con angolo di campo di 120°. Il device supporta le più recenti tecnologie per scatti memorabili, come il Photonic Engine, il Deep Fusion, lo Smart HDR 5, la Modalità Ritratto e la Modalità Notte. Sulla parte anteriore c’è invece la fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel.

Relativamente ai video, il device Apple può registrare fino a 4K a 60 fps. E non mancano la Modalità Cinema (fino a 4K HDR a 30 fps) e la Modalità Azione (fino a 2,8K a 60 fps).