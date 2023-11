iPhone 15 da 256 GB, lo sconto che tutti volevano è su Amazon

Se volete fare un regalo di Natale, e la scelta dovesse ricadere su un iPhone, fareste meglio ad acquistarlo adesso. Le scorte sembrano essere limitate e oggi che il nuovo iPhone 15 è disponibile, va preso al volo.

Il prodotto con 256 GB di memoria è presente su Amazon con il 3% di sconto ed un prezzo totale di 1079 €.

iPhone 15 in sconto, è la versione da 256 GB

Le caratteristiche tecniche di un iPhone 15 sono certamente interessanti, così come lo è il suo lato estetico. Questo smartphone si mostra innanzitutto con la sua iconica forma, che questa volta accoglie sul display anche un aspetto in dotazione solo ai dispositivi Pro e Pro Max della gamma 14, ovvero la Dynamic Island.

L’intera gamma è stata infatti equipaggiata con questa feature che garantirà quel tocco premium in più. Sul fondo ecco la pratica porta USB-C che consente di portare con sé un solo cavo per tutti i dispositivi. Il design è in alluminio ed è robusto a tal punto da resistere a graffi e cadute.

Anche la fotocamera ha beneficiato di ulteriori miglioramenti, con un nuovo sensore da 48 MP che risulta molto più performante rispetto al solito sensore da 12 MP. Per quanto riguarda invece il display siamo sempre di fronte ad un pannello da 6,1″ di tipo Super Retina XDR con colori fedeli alla realtà ed estremamente fluido.

Il processore è quello in dotazione agli ultimi iPhone 14 Pro, ovvero l’A16 Bionic. Per quanto concerne l’autonomia, nessun problema: lo smartphone riuscirà ad arrivare tranquillamente fino a sera.

Oggi l’iPhone 15 di Apple arriva in sconto su Amazon e con la sua variante da 256 GB, per cui non quella di base. Il colore è il nero, probabilmente il più bello in assoluto. Il prezzo scende del 3%, garantendo un piccolo risparmio di 30 € per un prezzo finale di 1079 €. Sono due gli anni di garanzia compresi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.