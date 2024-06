È uno dei più gettonati tra quelli presentati da Apple a settembre del 2023. E non una sorpresa, dal momento che iPhone 15 vanta una scheda tecnica di grande spessore, anche grazie a novità mirate come la Dynamic Island (al posto della tacca), la fotocamera principale da 48 megapixel e l’USB-C, che si traduce in maggiore versatilità.

Oggi lo smartphone del gigante di Cupertino con 128GB di archiviazione è proposto ad un prezzo a dir poco strepitoso su eBay: solo 719,90 euro, spedizione compresa (il prezzo consigliato Apple è di 979€).

Il dispositivo è venduto da cellularpoint, venditore professionale con 100% di feedback positivi e oltre 6.000 recensioni.

iPhone 15 con Dynamic Island e nuova fotocamera: prezzo straordinario su eBay

Ciò che subito si nota rispetto al fratello minore del 2022 è la Dynamic Island, che su manda definitivamente in pensione il notch (anche sui modelli “base”). Questa soluzione mette a disposizione degli utenti un’interfaccia più intuitiva e interattiva per le notifiche e le attività in tempo reale. Il display è un Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con risoluzione di 2556×1179 pixel, True Tone e ampia gamma cromatica (P3).

Sotto la scocca con colore a infusione batte un cuore potente: lo smartphone made-in-Cupertino arriva con il chip A16 Bionic con CPU 6-core (2 performance core e 4 efficiency core), GPU 5-core e Neural Engine 16-core. È un processore che si traduce in esperienze fluide in qualsiasi tipo di operazione, compreso l’editing di contenuti multimediali e il gaming.

Come già anticipato, c’è qualcosa di nuovo anche sulla parte posteriore del dispositivo: la fotocamera con sensore principale da 48 megapixel con stabilizzazione ottica e teleobiettivo 2x. A tenere compagnia a quest’ultima ci pensa la ultra-grandangolare da 12 megapixel, con angolo di campo di 120°. Sulla parte anteriore trova invece spazio la fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel.

Al pari delle foto, anche i video sono di incredibile qualità: fino alla risoluzione 4K a 60 fps. E non mancano la Modalità Cinema (fino a 4K HDR a 30 fps) e la Modalità Azione (fino a 2,8K a 60 fps).

Visto che per la WWDC24 è solo questione di giorni, si precisa che iPhone 15 sarà compatibile con iOS 18, il major update che Apple presenterà il 10 giugno durante l’atteso keynote.