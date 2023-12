iPhone 15 in promo, il 256 GB costa quasi 100 € in meno su Amazon

Oggi su Amazon è disponibile il nuovo iPhone 15 da 256 GB di memoria e nella colorazione nero mezzanotte in promo.

Lo smartphone arriva con il 7% di ribasso rispetto al solito prezzo e potrà arrivare a casa vostra entro dopodomani a soli 1029 € con due anni di garanzia.

iPhone 15 in sconto, le specifiche dello smartphone

Sono diverse le novità che sono arrivate all’interno dei nuovi iPhone, e anche su questo modello che da molti viene definito di base. In realtà è un vero top di gamma a tutti gli effetti, sia per la dimensione dello schermo, da 6,1″ basato su un pannello Super Retina XDR, sia per via dell’hardware. Ricordiamo infatti che all’interno dell’iPhone 15 c’è il processore che l’anno scorso era in dotazione all’iPhone 14 Pro, ovvero l’A16 Bionic.

Le prestazioni dunque sono assicurate, così come l’efficienza energetica della batteria che consente al prodotto di portare avanti una giornata intera senza problemi. Questo nuovo modello, lanciato a settembre, garantisce a tutti anche un’ottima resa dal punto di vista del comparto fotografico. Il principale dei due sensori che si trova sul retro, ha una risoluzione da ben 48 MP.

Sul piano estetico, oltre alle colorazioni, il nuovo iPhone differisce siccome sullo schermo mostra la Dynamic Island, proprio come i Pro. Per quanto concerne una delle più grandi novità, ecco la porta di ricarica di tipo USB-C. Adesso tutti i cavi in dotazione anche agli altri smartphone potranno essere utili per ricaricare questo prodotto.

Se stavate aspettando il momento più propizio per acquistare un nuovo iPhone 15, ecco che arriva sotto il vostro naso la grande occasione. Amazon infatti permette di acquistare il prodotto con uno sconto di ben 80 € sul prezzo di listino. Questo significa che potrà essere vostro a 1029 € invece che a 1109 € nella sua variante da 256 GB colorata di nero.

