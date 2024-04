iPhone 15 al minimo storico con la SUPER PROMO eBay

I quasi 1.000 euro di listino sono solo un ricordo. Non è uno scherzo, oggi hai davvero la possibilità di acquistare iPhone 15, lo smartphone di Apple di ultima generazione, a soli 689.99 euro, spedizione compresa. Lo trovi su eBay, ma ricorda di inserire il codice PSPRAPR24 al momento del pagamento per ottenere lo sconto.

Dynamic Island e fotocamera migliorata: iPhone 15 è imperdibile a questo prezzo

La Dynamic Island, lanciata da Apple come una delle sue più grande novità, è una soluzione innovativa per interagire con gli avvisi importanti e le attività in tempo reale. Questa abbraccia anche alcune applicazioni di terze parti, quindi nel quotidiano si rivela particolarmente utile. Per quanto riguarda il display, si tratta di un Super Retina XDR OLED da 6,1″ e con luminosità di picco di 2000 nit (il doppio rispetto alla generazione precedente). Insomma, un ottimo pannello.

Esteticamente si segnalano poche ma mirate novità. Per la prima volta il colore (Azzurro in questo caso) è infuso nel vetro posteriore, mentre il profilo smussato sul guscio in alluminio di grado aerospaziale aumenta il comfort durante l’uso. Ed è anche bello da vedere, aggiungiamo.

La fotocamera principale ha ricevuto un importante aggiornamento. Ora è da 48 megapixel e grazie alla fotografia computazionale riesce a raggiungere risultati di primo livello, utilizzabili anche in ambito professionale. E poi c’à il teleobiettivo 2x, che offre tre tipi di zoom (0,5x, 1x 2 2x). Per i video, si raggiunge il 4K a 24/30/60 fps (con stabilizzazione di qualità cinematografica). E ci sono poi le apprezzate modalità Cinema, Azione, Time-lapse e QuickTake.

E le prestazioni? Sono sempre fluide, anche quando lo smartphone viene messo alla prova con software e videogiochi più intensi. Il processore è l’A16 Bionic con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core.

Ah, c’è anche un’altra novità: la porta USB-C al posto di quella Lightning (che ormai appartiene al passato di Apple).