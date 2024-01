iPhone 15 nero in sconto, Amazon cancella 130 € dal prezzo

Il mese di settembre dello scorso due 2023 è stato quello dei nuovi iPhone, con la nuova gamma 15 che si è presa al palcoscenico della telefonia. Ad oggi sono già numerosissimi gli utenti che detengono uno dei tre esemplari, con particolari accezione verso il modello di base.

Pur essendo tale, l’iPhone 15 è probabilmente il meglio riuscito viste le modifiche che sono state apportate. Oggi peraltro c’è anche il prezzo di vendita a garantire agli utenti un gran vantaggio: costa il 13% in meno per un totale di 849 €.

L’iPhone 15 è in sconto, le specifiche tecniche

Il nuovo iPhone 15 arriva con qualche novità al seguito, prima di tutto sul lato estetico. Oltre alle nuove colorazioni, ecco sullo schermo Super Retina XDR da 6,1″, la Dynamic Island, proprio come i modelli Pro.

Anche la fotocamera è stata migliorata visto che ora è da 48 MP. Il processore è un A16 Bionic, quello del 14 Pro, per cui ampio spazio alle prestazioni.

C’è veramente poco altro da dire in merito ai nuovi nuovi iPhone, soprattutto a questo modello della line-up. Probabilmente siamo di fronte a quello che ha portato più novità rispetto a tutti gli altri, includendo migliorie sia estetiche che tecniche. Il nuovo iPhone 15 è diventato molto rapidamente lo smartphone da acquistare se si vuole avere un’esperienza totalmente diversa rispetto ad Android.

Questo prodotto infatti è diventato l’oggetto del desiderio di moltissime persone che vogliono avere un telefono in grado di scattare foto eccezionali ma anche di durare tutta la giornata. Come visto attraverso le specifiche descritte più in alto, riesce in pieno a rispettare queste aspettative. Oggi il prezzo del prodotto di Apple scende del 13% rispetto al solito con un prezzo di 849 € in totale. Sarà a casa vostra al massimo entro lunedì e con due anni di garanzia.

