iPhone 15 Pro da 1 TB in promo, più di 100 € di sconto su Amazon

Comprare un iPhone è l’intento della maggior parte degli utenti che vogliono cambiare il loro vecchio smartphone. Oggi su Amazon in sconto c’è uno dei dispositivi più ambiti in assoluto, ovvero il 15 Pro peraltro nella variante di memoria da ben 1 TB.

Lo sconto del 6% consente a tutti di portare a casa questo prodotto, nella colorazione titanio naturale, per 1869 €. Ci saranno quindi 120 € in meno sul prezzo di listino ufficiale. Sono compresi due anni di garanzia e la spedizione rapida entro dopodomani.

L’iPhone 15 Pro costa meno su Amazon, ecco le specifiche

Oltre a quella che sembrerebbe essere la solita forma, il nuovo iPhone 15 Pro è cambiato molto. Il telaio è plasmato interamente in titanio, con la novità che è visibile soprattutto sul frame laterale, non più lucido e non più in acciaio inossidabile.

A bordo ci sono tre fotocamere con la principale da 48 MP e il nuovo processore A17 Pro in grado di conciliare prestazioni ed efficienza energetica.

Sono molteplici le caratteristiche che un iPhone garantisce che possono portare l’utente a sceglierlo. Innanzitutto si tratta di uno smartphone diventato iconico nel tempo, a tal punto da essere uno dei più acquistati. Questa variante 15 Pro Max da 1 TB consente di avere svariati benefici, siccome è dotata di tutte le migliori caratteristiche hardware ma soprattutto di una memoria quasi infinita.

A tal proposito potrebbe essere un buon affare acquistandolo con 120 € di sconto rispetto al solito. Grazie al 6% in meno sul prezzo ufficiale di 1990 €, tutti potranno acquistarlo adesso su Amazon per 1869 €. La variante di colore è probabilmente quella più bella e rappresentativa della serie 15, ma non bisogna tralasciare anche un altro aspetto: ci saranno due anni di garanzia. Il telefono dovrebbe arrivare a casa vostra entro venerdì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.