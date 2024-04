iPhone 15 Pro da 1TB: pazzesco sconto di 309€ su Amazon!

La miglior configurazione possibile di iPhone 15 Pro, quindi con 1TB di archiviazione interna, oggi è su Amazon con una offerta davvero clamorosa: con lo sconto di 309 euro, il top di gamma di ultima generazione di Apple costa 1.560 euro, spedizione compresa. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon e c’è la possibilità di rateizzare il pagamento con Cofidis.

Risparmia oltre 300€ sullo smartphone più ambito: iPhone 15 Pro 1TB è in super sconto solo su Amazon

Con il suo design in lega di titanio, iPhone 15 Pro è super resistente e anche molto leggero. Sulla parte anteriore del dispositivo spiccai il display Super Retina XDR OLED da 6,1″ con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il pannello è dotato anche della protezione Corning Gorilla Glass Victus+, la più resistente mai utilizzata dal colosso di Cupertino. La risoluzione elevata e la tecnologia True Tone garantiscono colori realistici e una luminosità adattiva per una visione ottimale in qualsiasi condizione di luce.

Il sistema di fotocamere è stato ulteriormente migliorato, con una fotocamera principale da 48MP in grado di catturare immagini ad alta risoluzione con un livello di dettaglio e colore senza precedenti. Il teleobiettivo offre un zoom ottico 3x, mentre l’ultra-grandangolo permette di acquisire paesaggi mozzafiato o scatti di gruppo con una facilità disarmante. La modalità notturna è stata ottimizzata per ottenere foto e video luminosi e chiari anche in condizioni di scarsa illuminazione. La TrueDepth frontale (nascosta nella Dynamic Island) è da 12 megapixel.

In termini di video, può registrare video 4K a 24/30/60 fps e supporta le modalità Cinema e Azione. Per i professionisti, non manca la possibilità di catturare video in ProRes fino a 4K a 60fps (con registrazione esterna) e video Log.

Il chip A17 Pro Pro rappresenta il vero cuore pulsante dell’iPhone 15 Pro. Grazie alla sua potenza e alla sua efficienza energetica, questo chip permette di gestire con fluidità qualsiasi tipo di attività, dai giochi più impegnativi alle applicazioni di editing video professionali. Il Neural Engine di nuova generazione rende lo smartphone ancora più intelligente e capace di svolgere compiti complessi come il riconoscimento facciale e la traduzione in tempo reale.

Da segnalare ci sono poi altre due novità: l’adozione dello standard USB-C (che prende il posto dello standard Lightning) e l’inedito tasto Azione, che l’utente può associare ad una tra le azioni che lo smartphone mette a disposizione.