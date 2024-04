iPhone 15 PRO da 512GB in 5 RATE su Amazon, non ci sono interessi

Chi vuole acquistare l’iPhone 15 Pro su Amazon, deve approfittare oggi: c’è in sconto dell’11% il modello da 512 GB in Titanio Blu. Può essere acquistato sia in un’unica soluzione che in 5 rate mensili.

Costa dunque 1449 € o 289,80 € al mese senza interessi e senza la necessità di avere una busta paga. Ci sono due anni di garanzia e spedizione rapida.

Compra subito l’iPhone 15 Pro Titanio Blu a 289 € al mese su Amazon

Chi vuole acquistare un iPhone 15 Pro ha trovato il giorno giusto. Su Amazon c’è in sconto la versione da 512 GB di memoria colorata di blu e in titanio, materiale che garantisce eleganza e resistenza. Nuovo processore al suo interno, il famoso A17 Pro, permette di avere prestazioni senza precedenti e un’autonomia perfetta grazie al suo grande controllo dell’efficienza. Chiaramente in questo caso influisce anche la batteria che porta l’iPhone tranquillamente al giorno dopo.

La tripla fotocamera sul retro mostra caratteristiche eccezionali grazie al sensore principale da 48 MP. Il display da 6,1″ Super Retina XDR con Ceramic Shield è davvero perfetto per la protezione da urti e graffi.

Perché acquistare un iPhone 15 Pro? La risposta è semplice: è il top di gamma più bello e potente sul mercato. Al momento il vero vantaggio è quello di pagarlo nettamente meno rispetto all’inizio, ma ci sono anche altri punti di forza.

Il primo è la resistenza grazie al titanio con cui è realizzato. Il secondo consiste nel taglio di memoria superiore a quello di base, mentre il terzo è rappresentato da un’autonomia pazzesca. Da non sottovalutare poi anche un altro aspetto, ovvero l’ergonomia, siccome le sue dimensioni compatte offrono grande comodità anche nell’utilizzo con una sola mano.

Lo sconto dell’11% garantisce un risparmio di 170 € e un prezzo finale di 1449 € per chi vuole acquistare questo iPhone in un’unica soluzione. Chi invece vuole dilazionare il pagamento, può farlo scegliendo 5 rate mensili da 289,80 €. Non c’è bisogno di alcuna busta paga e non ci saranno interessi a gravare su di voi e il vostro conto in banca.