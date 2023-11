iPhone 15 Pro è in OFFERTA su Amazon, ma solo per poche ore!

Presentato a settembre, (senza alcuna sorpresa) iPhone 15 Pro ha subito conquistato l’attenzione di tantissimi appassionati di tecnologia e non. Il prezzo di listino del nuovo smartphone di Apple non è particolarmente invitate, è vero, ma oggi – grazie allo sconto Amazon – è acquistabile a 1.149€, spedizione compresa. In questo caso specifico, si tratta del modello da 128GB nella colorazione Titanio Bianco.

iPhone 15 Pro in offerta su Amazon: USB-C, nuova fotocamera e tutta la potenza del chip A17 Pro

Con il suo design in lega di titanio (per la prima volta su uno smartphone Apple), iPhone 15 Pro è super resistente e – allo stesso – anche molto leggero. La parte anteriore del dispositivo è dominata dal display Super Retina XDR OLED da 6,1″ con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il pannello è dotato anche della protezione Corning Gorilla Glass Victus+, la più resistente mai utilizzata dal colosso di Cupertino.

Il comparto fotografico è certamente uno dei punto di forza del device. Il sistema è composto da una fotocamera principale da 48 megapixel, da una ultra-grandangolare da 12 megapixel e, infine, da un teleobiettivo da 12 megapixel con zoom ottico 3x. Rispetto al modello precedente, il sensore della fotocamera principale è il 40% più grande. La TrueDepth frontale (nascosta nella Dynamic Island) è da 12 megapixel.

In termini di video, può registrare video 4K a 24/30/60 fps e supporta le modalità Cinema e Azione. Per i professionisti, non manca la possibilità di catturare video in ProRes fino a 4K a 60fps (con registrazione esterna) e video Log.

Oltre all’adozione dell’USB-C (che prende il posto dello standard Lightning) e al nuovo tasto Azione, come novità c’è da segnalare il chip A17 Pro, un vero portento che garantisce performance da urlo in qualsiasi attività, gaming compreso. «Per la prima volta, iPhone 15 Pro usa il ray tracing con accelerazione hardware, che è fino a quattro volte più veloce di quello basato su software, per darti una grafica più fluida e una resa della luce ancora più realistica. Non si è mai visto un ray tracing così veloce su uno smartphone», spiega Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.