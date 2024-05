iPhone 15 Pro Max 256GB: sconto DA FAVOLA di 240€

Nuovo minimo storico per lo smartphone top di gamma di ultima generazione di Apple. Con lo sconto Amazon di 240 euro, oggi iPhone 15 Pro Max da 256GB costa 1.249 euro, spedizione compresa. Certo, la cifra resta “importante”, ma è comunque decisamente inferiore rispetto a quella proposta dal colosso di Cupertino. Nel caso, è possibile anche rateizzare il pagamento tramite Cofidis.

iPhone 15 Pro Max al minimo storico su Amazon: potenza, design premium e foto di livello professionale (-240€)

iPhone 15 Pro Max è uno smartphone premium sotto tutti i punti di vista. Con il suo smartphone di ultima generazione, Apple non ha stravolto il design ma deciso di impreziosirlo utilizzando una struttura in titanio. Questo materiale rende il dispositivo ancora più resistente, ma comunque leggero.

Il display è un eccezionale Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici (2796 x 1290 pixel a 460 ppi) che restituisce colori brillanti, neri profondi e dettagli nitidi. La tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo a 120Hz si traduce in un’esperienza fluida e reattiva, perfetta per tutte le attività, gaming compreso. A rendere l’esperienza d’uso ancora più spettacolare ci pensano poi il True Tone, l’HDR e l’ampia gamma cromatica (P3).

Sotto la scocca dello smartphone di Apple trova spazio il nuovo chip A17 Pro, il processore mobile più potente mai realizzato dal gigante di Cupertino. Questo chipset garantisce performance eccellenti in ogni ambito, anche con app per l’editing di video on-device e i videogiochi. Sì perché iPhone 15 Pro Max (insieme al fratello “minore”, il Pro) è anche una console portatile che permette di giocare a titoli AAA come Resident Evil Village e Assassin’s Creed Mirage.

Per quanto riguarda invece il comparto fotografico, è così composto:

Fotocamera principale da 48 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore di seconda generazione

Ultra-grandangolo da 12 megapixel

Teleobiettivo 2x da 12 megapixel (tramite sensore quad-pixel)

Teleobiettivo 5x da 12 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore 3D e autofocus, design a tetraprisma

Zoom in ottico 5x, zoom out ottico 2x, estensione totale dello zoom ottico 10x

Zoom digitale fino a 25x

Fotocamera anteriore TrueDepht da 12 megapixel con Photonic Engine

Infine, essendo un dispositivo pensato anche per scopi professionali, si segnalano altre caratteristiche di peso, come la possibilità di registrare video ProRes fino a 4K a 60fps su periferica esterna e il connettore USB-C compatibile con ricarica, DisplayPort e USB-C 3 fino a 10 Gbps.