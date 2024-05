iPhone 15 Pro Max è ad oggi lo smartphone più venduto nel 2024

Siccome molti rapporti pubblicati sul web sembrano dipingere uno scenario tutt’altro che roseo per gli iPhone 15 in termini di vendite, è bene fare chiarezza. Non è la gamma Galaxy S24 di Samsung a dominare il mercato, sebbene sia più nuova cronologicamente.

Stando a quanto riportato dal nuovo rapporto di Counterpoint Research, sarebbe l’iPhone 15 Pro Max a battere attualmente tutti gli altri smartphone, conquistando lo scettro di telefono più venduto nel primo trimestre del 2024.

iPhone 15 Pro Max è il più acquistato, dietro ci sono i suoi fratelli minori

Questi risultati sono davvero notevoli e per più motivazioni. Si tratta infatti di un trimestre in cui è stata rilasciata alla nuova famiglia Samsung Galaxy S24, e nonostante ciò il posto di questi ultimi con il loro prodotto più venduto è al numero 5 in classifica. Questa è stata la prima volta per Apple: mai prima d’ora un iPhone aveva conquistato questo traguardo in un trimestre diverso da quello d’uscita.

Direttamente dietro al modello Pro Max, ecco subito l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Pro, ma non finisce qui. A seguire, al quarto posto, c’è l’iPhone 14 dell’anno scorso. Il quinto iPhone nella top 10 è stato l’iPhone 15 Plus, che si è piazzato ottavo. Tutti gli altri posti tra i primi 10 sono stati occupati da Samsung. Questo è stato inoltre il primo trimestre in cui tutti i telefoni più venduti erano compatibili con il 5G.

Ad oggi sembra che gli utenti siano sempre più pronti ad acquistare uno smartphone top di gamma. Ben 7 telefoni su 10 acquistati infatti sono flagship. A testimoniare tutto questo ci pensano i modelli Pro e Pro Max degli iPhone 15 che rappresentano infatti la metà delle vendite nel primo trimestre del 2024, un aumento del 24% rispetto al trimestre del 2020.

Probabilmente sono le specifiche tecniche ad attrarre così tanto il pubblico o forse il ciclo di sostituzione di uno smartphone che sembrerebbe essersi allungato.