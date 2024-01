iPhone 15 Pro Max è leader nelle vendite di questo inizio 2024

Il lancio dei nuovi iPhone 15 come sempre ha cambiato l’inerzia del mercato e ormai da settembre 2023 le aziende rivali cercano di prendere delle contromisure. Ad oggi, sebbene tutte le caratteristiche dei top di gamma di Apple siano più che note, continuano a circolare speculazioni, in particolare sulla domanda che li interessa e sulle vendite.

In occasione della serie iPhone 14, i modelli Pro di Apple hanno iniziato a dominare le vendite, e sembra che questa tendenza continuerà anche con la serie 15. Secondo quanto riportato da alcuni fornitori tra cui quello delle fotocamere, sembra che al momento il più grande incremento sia stato registrato dal modello Pro Max.

iPhone 15 Pro Max leader nelle vendite, è il più grande incremento in assoluto

Ming-Chi Kuo, uno dei leaker più importanti sul web, prevede che l’iPhone 15 Pro Max manterrà la sua posizione: continuerà ad essere il modello più venduto nella prima metà del 2024. Kuo sottolinea che il risultato sia dovuto alla grande novità, ovvero il suo teleobiettivo 5x periscopico.

In un post spuntato sul web, le previsioni parlano di un grande impatto con il 15 Pro Max che rappresenterà ancora il 40-45% delle vendite della serie iPhone 15 nei prossimi 5 mesi.

Ad aumentare in maniera significativa, proprio in virtù della fotocamera esclusiva riservata solo a questo modello, saranno anche le entrate di Largan, fornitore di Apple. In poche parole questa caratteristica dell’iPhone 15 Pro Max potrebbe essere in grado di contribuire alla crescita dei ricavi di quest’azienda per circa il 20-25% su base annua durante questo primo semestre.

C’è da constatare quindi una grande realtà: mai come questa volta il modello Pro Max di Apple sta riscuotendo un gran successo. Anche chi era abituato ai modelli più piccoli in termini di dimensioni, oggi ha la curiosità di provare questo nuovo iPhone top do gamma. I risultati sono eccezionali e potrebbero ulteriormente migliorare.