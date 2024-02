iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra: il test di resistenza

Il 2023 è culminato con un leader assoluto nel mondo degli smartphone, ovvero l’iPhone 15 Pro Max, fratello maggiore dei tre prodotti presentati da Apple a settembre scorso. Subito dopo, con l’arrivo del 2024, i primi botti sono stati sparati da Samsung che ha preferito anticipare di circa un mese il suo evento Unpacked.

L’arrivo del Galaxy S24 Ultra, top di gamma dell’azienda sudcoreana, ha rimesso in piedi l’equilibrio, soprattutto sui materiali scelti. Entrambi gli smartphone, sia quello americano che quello asiatico, sono plasmati su un telaio in titanio. Lo scopo è duplice: ridurre, seppur di poco, il peso e aumentare la resistenza.

A questo punto gli utenti non aspettavano altro che un grande test proprio sulla resistenza, il quale non ha tardato ad arrivare.

Chiaramente c’è un discorso molto chiaro da fare preventivamente: i risultati di queste prove non rendono di certo l’iPhone o il Galaxy dei cattivi smartphone, ma si tratta solo di una comparazione tra due flagship assoluti. Basti pensare che durante questi test spesso ci sono smartphone di poche centinaia di euro che sembrano resistere di fronte ad ogni sorta di supplizio.

iPhone 15 Pro Max sfida il Galaxy S24 Ultra di Samsung: il video

Durante le scorse ore è spuntato su YouTube un video che mostra chiaramente dei test sulla resistenza. I protagonisti indiscussi sono loro due: l’iPhone 15 Pro Max e il Galaxy S24 Ultra.

Il drop-test (in cui si lascia cadere a terra lo smartphone) inizia con entrambi i telefoni che cadono sulla back cover, per cui “di schiena”. Il risultato? Entrambi i vetri posteriori frantumati, con il Galaxy S24 che mostra il danno maggiora, ma poco importa: in entrambi i casi il vetro andrebbe sostituito. Anche i vetri a protezione delle fotocamere del Samsung hanno mostrato debolezza per cui, secondo il video, il primo round va all’iPhone.

Il secondo test vede una caduta direttamente sul frame laterale per testare la resistenza del titanio. In questo caso il risultato è un pareggio, con piccole ammaccature e nient’altro. Il terzo round vede invece cadere i due top di gamma sullo schermo, e qui la sorpresa: il Galaxy S24 Ultra, dotato di un super resistente vetro Gorilla Armor, ha riportato più danno al display con diverse crepe. Anche qui iPhone dunque vince.

L’ultimo test ha visto molteplici cadute ripetute sullo schermo, con l’iPhone che dopo poco ha abbandonato la gara con il display fuori uso. Anche se praticamente distrutto, il Galaxy S24 Ultra ha continuato a funzionare, per cui ecco una vittoria netta per il prodotto di Samsung. Infine, volete un consiglio? Cercate di non farli cadere e affidatevi a buone protezioni.