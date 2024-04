iPhone 15 Pro REGALATO su eBay, il prezzo crolla di 110 EURO

Quando c’è bisogno di un nuovo smartphone il primo pensiero che pervade la mente umana è quello di acquistare un iPhone. Subito dopo si rinsavisce e si pensa che costa troppo ma ecco la soluzione che fa per voi: con il nuovo periodo promozionale su eBay l’iPhone 15 Pro costa molto meno del solito.

“Più spendi, più risparmi“, questa è l’iniziativa in vigore con codice sconto che porta il prezzo del melafonino per l’eccellenza a crollare definitivamente. Ricordiamo che questo smartphone è forgiato in titanio e che vanta tre fotocamere ad oggi tra le migliori in assoluto. Il display è un top di gamma e inoltre c’è tanta autonomia.

Tutto ciò può essere vostro nella colorazione titanio blu oggi grazie ai eBay con uno sconto di ben 110 €. Ricordate di applicare il codice sconto “PSPRAPR24“, in modo da portare il prezzo finale a soli 939,90 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due e c’è la spedizione gratis in tre giorni.

Questo è l’iPhone perfetto: il 15 Pro è in titanio e oggi costa meno

Dopo aver visto i modelli precedenti, era difficile pensare che Apple potesse fare meglio ma ecco l’iPhone 15 Pro, un top di gamma incredibile. Il suo display Liquid Retina XDR da 6,1″ con ProMotion a 120 Hz è una gioia per gli occhi, così come le foto scattate dalla tripla fotocamera da 48 MP.

Lato hardware, nulla da dire: l’integrazione del nuovo processore proprietario A17 Pro è una rivoluzione, anche in termini di efficienza energetica. Questo iPhone dura infatti oltre la giornata. Il telaio in titanio inoltre è davvero stupendo ed è super resistente ad urti e graffi.

Grazie ad eBay e alla sua nuova iniziativa, inserendo il codice sconto, il prezzo del prodotto equivale a soli 939,90 € con due anni di garanzia.