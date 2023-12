iPhone 15 su eBay con 200 € di sconto, corri a comprarlo ora!

I nuovi iPhone 15 hanno generato come sempre tanta attesa e dopo il loro lancio, un grandissimo hype tra gli utenti. Ora che sta arrivando Natale, il famoso smartphone diventerà probabilmente l’oggetto del desiderio di tanti utenti che attenderanno Babbo Natale. Il modello di base è quello più richiesto, essendo anche quello più accessibile in termini di prezzo.

Oltre a questo, ci ritroviamo probabilmente di fronte al prodotto dell’intera gamma che ha suscitato più attenzione. Effettivamente non ci sono tanti miglioramenti sugli altri prodotti, mentre su questo qui cambiano alcune cose molto importanti. Siamo di fronte ad un prodotto che vede un nuovo sensore per la fotocamera, l’addio alla notch e un processore molto potente.

Oltre a questo ricordiamo che la versione in vendita oggi su eBay che gli utenti possono acquistare in sconto è da 128 GB di memoria. Il prezzo scende da 1029,90 € a 824,99 € con due anni di garanzia inclusi.

L’iPhone 15 è in sconto, ecco le sue specifiche

Chiunque si stesse chiedendo cosa cambia all’interno di questo nuovo iPhone 15 di Apple, resterà certamente soddisfatto una volta conosciute le specifiche. All’interno del display da 6,1″ Super Retina XDR non c’è più la notch ma la nuova Dynamic Island, proprio come i modelli Pro.

Oltre a questo, arriva un nuovo sensore da 48 MP per la fotocamera principale sul retro, mentre per quanto riguarda il processore ecco il famoso A16 Bionic in forza l’anno scorso all’iPhone 14 Pro e Pro Max.

Chiunque volesse portare a casa il nuovo nuovo iPhone oggi dovrà spendere molto meno rispetto al solito. Su eBay c’è infatti uno sconto di ben 205 € rispetto al prezzo originale, con l’iPhone che costerà dunque 824,99 €. Ricordiamo che si tratta della variante colorata di nero e da 128 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.