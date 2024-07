iPhone 16, 17 e 18 Pro: le previsioni degli esperti sui miglioramenti delle fotocamere

Il momento della presentazione ufficiale che a settembre vedrà arrivare i nuovi iPhone 16 di Apple si sta avvicinando sempre di più. Non risulta pertanto affatto sorprendente vedere esperti del settore e informatori, o leaker che dir si voglia, provenienti da ogni angolo del mondo pronti a parlare delle varie caratteristiche e specifiche tecniche di questi dispositivi.

Tra le fonti più attendibili ci sono sempre quei due o tre nomi tra i quali spunta costantemente quello di Ming-Chi Kuo. È certamente lui ad essere una delle pochissime persone in grado di attirare l’attenzione facendo delle previsioni molto convincenti che spesso si realizzano. Ora l’analista è stato in grado addirittura di fare delle previsioni sul modello che succederà all’iPhone 16 Pro. Stando a quanto riportato da Kuo, se il 16 Pro migliorerà dal punto di vista fotografico, col 17 Pro sarà ancora più performante con caratteristiche straordinarie: potrebbe essere il primo con tre sensori da 48 MP.

iPhone 16, 17 e 18 Pro: le previsioni questa volta guardano lontano

Gli utenti a cui piacciono le specifiche delle fotocamere di fascia alta ma non sono fan degli smartphone di grandi dimensioni, probabilmente adoreranno l’iPhone 16 Pro. Questo prodotto sarà compatto ma in grado di scattare le stesse foto del modello 16 Pro Max. Tutto ciò sarà quindi differente rispetto agli attuali iPhone 15 Pro e Pro Max, i quali presentano sensori diversi tra loro in favore del modello più grande ovviamente.

La lente con effetto periscopico a forma di tetraprisma verrà implementata anche sul modello 16 Pro. Contrariamente, l’iPhone 15 Pro non dotato di lente tetraprisma supporta solo lo zoom ottico 3x, mentre il 16 Pro dovrebbe supportare il 5x ed avere anche un teleobiettivo periscopico da 12 MP, esattamente come l’iPhone 16 Pro Max.

L’iPhone 17 Pro Max invece, secondo le indiscrezioni di oggi, potrebbe fare un enorme passo avanti con una fotocamera secondaria da ben 48 megapixel con qualità fotografica e funzionalità di zoom migliorate. In realtà potrebbero essere tutti e tre sensori da 48 MP.

Se l’iPhone 17 Pro e il 17 Pro Max saranno dotati di fotocamere a tetraprisma da 48 MP, Kuo prevede che il 18 Pro e il 18 Pro Max manterranno tali sensori ma applicando qualche miglioramento. Il grande miglioramento a quel punto spetterà alla serie 19.