iPhone 16 Pro: un display più grande ma non solo, ecco un'altra novità

Con l’imminente lancio della serie iPhone 16, Apple livellerà quella che è la frammentazione sia lato hardware che software che è andata avanti negli ultimi anni. Questo modus operandi è stato utile per spingere le persone ad acquistare i modelli sempre più costosi.

Tutti gli esemplari della gamma arriveranno infatti con un processore Apple A18 e almeno 8 GB di RAM in modo che possano eseguire senza problemi le nuove funzioni di Apple Intelligence. Le versioni Pro faranno di meglio anche se non si distingueranno così nettamente in termini di hardware come invece è accaduto con i modelli 15 Pro.

Arriva una novità sui modelli Pro della nuova linea iPhone

Secondo alcune indiscrezioni appena uscite fuori, quest’anno arriveranno nuovi componenti per le fotocamere degli iPhone 16 Pro. Oltre a Largan Precision, azienda che fornisce l’ottica per la tanto chiacchierata lente periscopica tetraprismatica, ci sarà anche Genius Electronic Optical (GSEO) a rifornire il colosso con le sue componenti.

A quanto pare questa diversificazione avverrà perché la lente in questione potrebbe non restare un’esclusiva del modello Pro Max, come lo è stato l’anno scorso. Come hanno già riferito molte fonti indipendenti e credibili, Apple prevede di dotare per la prima volta anche l’iPhone 16 Pro di un obiettivo zoom periscopico, riducendo così il gap con il modello Pro Max.

Questa è un’altra novità he va ad aggiungersi all’iPhone 16 Pro: lo smartphone infatti crescerà in termini di display arrivando fino a 6,3 pollici, aumentando la differenza con l’iPhone 16. Essendo dunque leggermente più grande, il telefono potrà ospitare tranquillamente la nuova lente, che concederà scatti molto più precisi. Si torna quindi ai fasti del passato, quando Apple creava i modelli Pro e Pro Max con le stesse caratteristiche ma solo con una differenza di dimensioni e batteria. Manca ormai poco alla presentazione ufficiale in quanto dovrebbe avvenire nei primi 10 giorni del mese di settembre.