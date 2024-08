iPhone 16, Apple accelera: aumentata la produzione per l'evento di settembre

Secondo quella che è la tabella di marcia di Apple in base agli ultimi anni, il mese di settembre sarà quello in cui cesseranno le attese. I nuovi iPhone stanno per arrivare, o almeno tutti lo presumono in base a quanto hanno visto durante la storia del colosso. Anche se qualcuno lo ritiene superfluo e scontato, sono arrivate delle conferme: alcuni report suggeriscono che il prossimo iPhone 16 arriverà certamente per settembre siccome sarebbero aumentati i volumi di produzione. Questo ovviamente per coincidere con il solito evento di lancio.

Per coloro che avevano dato credito ai rumor in merito ad un possibile ritardo legato a quello di Apple Intelligence, niente paura: Apple manterrà la sua tradizione lanciando gli ultimi iPhone a settembre. L’unica eccezione fu fatta con l’iPhone 12 che venne presentato ad ottobre.

iPhone 16, percolo scampato: la produzione aumenta per l’evento di settembre

La produzione di massa per gli iPhone 16 è iniziata a giugno, con l’India che ha cominciato la sua produzione a luglio. Mentre il fornitore di display BOE attende l’approvazione di Apple, saranno Samsung e LG a fornire i display come al solito.

Uno dei principali motivi che porterà gli utenti a cambiare il loro smartphone in favore dei nuovi prodotti sarà certamente Apple Intelligence. Probabilmente avrebbe più senso se a farlo fossero tutti coloro che non hanno un iPhone 15 Pro e Pro Max. Questi infatti sono gli unici che, visto il loro quantitativo di RAM, riusciranno a supportare le funzionalità AI della nuova feature di Apple. Chiaramente ci sono anche altre specifiche che daranno un motivo in più agli utenti per sostituire il loro iPhone.

Innanzitutto ci saranno delle modifiche per i display, i quali saranno leggermente più grandi. Inoltre anche le fotocamere subiranno delle modifiche importanti così come le batterie. Da non sottovalutare poi anche l’apporto dei nuovi processori: anche i modelli 16 e 16 Plus avranno un A18 (non pro).