iPhone 16, Apple potrebbe adottare per l'intera gamma il Wi-Fi 7

All’inizio di quest’anno, è stata introdotta la settima generazione dello standard Wi-Fi, Wi-Fi 7, con alcuni grandi miglioramenti rispetto alla versione precedente. È infatti molto più veloce, supporta più dispositivi contemporaneamente e ha una latenza molto più bassa. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che la prossima serie di iPhone 16 potrebbe essere implementata proprio con questo nuovo standard tecnologico.

Un recente rapporto infatti suggerisce che i modelli di iPhone 16 Pro potrebbero ottenere una nuova aggiunta proprio con il Wi-Fi 7. Secondo alcune voci molto vicine ad Apple, sarebbe ampiamente prevista una tale implementazione.

iPhone 16 pronti ad accogliere il nuovo Wi-Fi 7: ecco come funziona

Con il Wi-Fi 7, i dispositivi saranno in grado di utilizzare le bande da 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz contemporaneamente, il che si traduce in velocità più elevate, latenza inferiore e connessioni nettamente più affidabili. È previsto inoltre che questo standard fornirà velocità di picco in grado di superare anche i 40 Gbps. Tale dato significa una cosa: il quadruplo della velocità vista con l’attuale Wi-Fi 6E. Quest’ultimo è supportato dagli attuali modelli di iPhone 15 Pro, mentre i modelli da iPhone 11 a iPhone 14 sono dotati di Wi-Fi 6 standard.

Non è la prima volta che si sente dire in giro che iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max potrebbero essere dotati dell’ultimo Wi-Fi 7. L’iPhone 16 di base potrebbe rimanere con Wi-Fi 6E come gli attuali modelli 15 Pro.

Il Wi-Fi 7 potrebbe potenzialmente migliorare l’esperienza con Apple Intelligence. Ad esempio, un ritardo ridotto può di certo migliorare le applicazioni in tempo reale come gli assistenti vocali, che si basano molto su risposte rapide.

La nuova gamma iPhone 16 dovrebbe includere quattro modelli con il 16 e il 16 Plus che avranno probabilmente configurazioni verticali della fotocamera sul retro. Si tratta di un cambiamento netto rispetto alle disposizioni diagonali viste nei modelli precedenti. È probabile che questa modifica consenta ai modelli standard di poter catturare video spaziali per il visore Apple Vision Pro.