iPhone 16: Apple potrebbe aprire i preordini in anticipo

Si è parlato dei nuovi iPhone 16 in arrivo per diversi mesi, con le indiscrezioni che hanno cominciato a circolare in giro molto prima rispetto agli altri anni. Finalmente proprio durante questi ultimi giorni è arrivato il nuovo banner ufficiale sul sito di Apple: il colosso ha colto tutti di sorpresa quando ha annunciato un evento per il 9 settembre invece che per il 10 settembre, data abituale di presentazione degli iPhone negli ultimi anni.

L’evento, chiamato “It’s Glowtime“, è quello attraverso il quale con tutta probabilità verrà annunciata la nuova serie iPhone 16. Durante le ultime ore però sono arrivate nuove notizie a corredare quanto accaduto, affermando mediante un rapporto pubblicato sul web che i preordini saranno potrebbero partire anche prima del previsto.

Apple è intenzionata ad anticipare i preordini degli iPhone 16

Di solito Apple tiene i suoi eventi di presentazione degli iPhone il martedì. Quest’anno invece sarà la prima volta nella storia in cui una serie iPhone verrà annunciato di lunedì. Ci potrebbe essere una ragione dietro a questa scelta di anticipare: Apple probabilmente non vuole che il dibattito presidenziale degli Stati Uniti, che si terrà appunto il 10 settembre, rubi la scena ai suoi smartphone.

È noto che l’azienda sia solita aprire i preordini il primo venerdì della settimana in cui vengono svelati i prodotti, ma quest’anno potrebbero iniziare già il giovedì, in pratica il 12 settembre. Supponendo che i preordini inizino il 12 settembre, è anche plausibile che gli iPhone vengano spediti a partire dal ​​19 settembre, ma questa è solo una proiezione.

Per quanto riguarda invece le specifiche degli smartphone, si prevede che la serie iPhone 16 sarà alimentata da nuovi chip da 3 nm che potrebbero differire tra loro. Si dice che i modelli Pro saranno in possesso di schermi più grandi mentre i modelli standard avranno il pulsante Azione e un layout delle fotocamere in verticale.