iPhone 16 con più RAM e supporto al Wi-Fi 6E: l'indiscrezione

Tra le certezze del 2024 c’è anche la gamma di iPhone 16, che Apple presenterà quasi sicuramente a settembre, come da tradizione ormai. Gli smartphone di prossima generazione stanno attirando già molta attenzione, anche perché – nonostante siano passate solo circa due settimane dall’inizio del nuovo anno – circolano già numerose indiscrezioni. In ordine cronologico, l’ultima è stata diffusa dall’analista Jeff Pu.

iPhone 16, le ultime novità: chip A18, più RAM e Wi-Fi 6E

Secondo Pu, iPhone 16 e 16 Plus (i due modelli Standard quindi) saranno equipaggiati con il processore A18, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri. Se ciò dovesse essere confermato, si tratterebbe di un importante passo avanti per i due smartphone sia in termini di potenza che di efficienza. Altro upgrade degno di nota riguarda il passaggio dagli attuali 6GB di RAM agli 8GB per entrambi i dispositivi made-in-Cupertino.

Per quanto riguarda i due modelli Pro, il cuore pulsante sarà l’A18 Pro. A quest’ultimo terrà compagnia il modem Qualcomm X75, così descritto dall’azienda di San Diego: «È la prima soluzione pronta a supportare il 5G Advanced, l’evoluzione del 5G. Introduce una nuova architettura, una nuova suite di software e numerose funzionalità innovative per ampliare i confini della connettività, tra cui copertura, latenza, efficienza energetica e mobilità».

Il modem Qualcomm X70 (attualmente in uso su tutta la gamma di iPhone 15) – sempre secondo Pu – verrà confermato per gli smartphone Standard e Plus del 2024. La velocità in 5G dovrebbe dovrebbe dunque rientrare nella lista delle differenze tra i modelli standard e Pro.

Infine, ci sarebbe anche un importante aggiornamento per quanto riguarda la connettività Wi-Fi. Per l’analista, sia iPhone 16 che 16 Plus supporteranno lo standard Wi-Fi 6E, ad oggi una esclusiva dei modelli Pro del 2023. Il Wi-Fi 6E si traduce in velocità più elevata, latenza inferiore e, più in generale, prestazioni migliorate.

Il Wi-Fi 7, lanciato ufficialmente qualche giorno fa, potrebbe fare capolino nella lista delle specifiche tecniche degli smartphone della linea Pro. Ma a tal proposito ci sono più dubbi che certezze.

