Il 2023 si chiude con un dettagliato report sulle possibili modifiche estetiche che potrebbero caratterizzare gli smartphone Apple del prossimo anno. Sulla base delle informazioni ricevute (dettagli sui primi progetti di pre-produzione, per la precisione), la redazione di MacRumors ha realizzato dei render che mostrano tre diverse versioni di iPhone 16, il cui nome in codice sarebbe DeLorean.

Dalla fotocamera disposta verticalmente al Tasto Acquisizione: le possibili novità di iPhone 16

Il sito statunitense, come detto, ha realizzato tre diversi render che traducono le informazioni giunte in redazione. Il primo (colore giallo) è caratterizzato da un modulo fotografico che ricorda quello visto su iPhone X, ovvero con due sensori disposti uno sopra l’altro all’interno di un’unica “pillola”. È presente il Tasto Azione (al posto del selettore suoneria/silenzioso), e c’è anche un pulsante unico per il volume.

Lo smartphone con scocca posteriore rosa presenta una fotocamera posteriore identica o quasi a quelle viste su iPhone 11 e iPhone 12. Il Tasto Azione resta invariato, mentre il bilanciere del volume è organizzato in due pulsanti.

Il terzo dispositivo, quello in nero, è quello che presenta il maggior numero di modifiche. Fotocamera disposta verticalmente a parte, questa versione di iPhone 16 presenta un Tasto Azione un po’ più grande e soprattutto un nuovo inedito pulsante salto lato destro (guardandolo frontalmente), nella parte bassa. Per rendere meglio l’idea, troverebbe posto lì dove oggi c’è l’antenna mmWave dei modelli venduti negli Stati Uniti.

Potrebbe trattarsi del tanto chiacchierato Tasto Acquisizione, utile per scattare foto e avviare la registrazione di video con un semplice clic quando lo smartphone è posizionato orizzontalmente.

Il fatto che le configurazioni siano tre lascia intendere che nulla è stato ancora deciso negli uffici di Apple. In ogni caso, al momento sembra che il modello più probabile sia il terzo, quello con il Tasto Acquisizione e un Tasto Azione un po’ grande in termini di dimensioni (anche se potrebbe essere facilmente confuso con quello per alzare il volume).

Fotocamera iPhone 16: il perché del “ritorno al passato”

Con iPhone 15 Pro, Apple ha modificato la disposizione dei tre obiettivi del modulo fotografico: il teleobiettivo e l’ultra-grandangolare si sono scambiati di posizione. Si tratta di una cambiamento necessario per consentire la registrazione dei video spaziali 3D compatibili con il visore Apple Vision Pro.

La riorganizzazione del layout della fotocamera di iPhone 16 potrebbe essere dovuto alla stessa motivazione. Nel report di MacRumors questa ipotesi non viene menzionata, ma – al momento – sembra sia l’unica spiegazione logica.