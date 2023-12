iPhone 16, ecco le immagini che lo mostrano di fianco al 15

Fin da quando è arrivato il primo iPhone nel 2007, si è aperta la vera era del mondo degli smartphone. Oggi, in procinto di lasciare il 2023 alle spalle e dunque dopo 16 anni, la serie iPhone 15 è già in procinto di passare in secondo piano, anche perché nuovi top della concorrenza sono in arrivo già a gennaio.

L’obiettivo adesso è cercare di carpire dettagli utili sulla prossima serie iPhone 16, prevista per l’autunno del prossimo anno. Sebbene possa sembrare un po’, il tempo scorre inesorabile, avvicinando gli utenti sempre di più a nuove indiscrezioni e novità in merito ai nuovi modelli che a quanto pare riporteranno alcuni cambiamenti soprattutto in termini di dimensioni.

iPhone 16 sarà il più grande di sempre, ecco una comparativa con i modelli attuali

Saranno proprio le dimensioni a fare la differenza questa volta, con i nuovi iPhone 16 Pro che probabilmente saranno i più grandi di sempre. Da diverse settimane si discute di quanto saranno lunghi e quanto saranno larghi i nuovi prodotti di Apple e una celebre testata oltre oceano ha scelto di realizzare dei render super realistici per fare un confronto.

Posizionando l’attuale modello Pro vicino a quello che ad oggi dovrebbe essere il 16 Pro, la differenza è visibile. Sebbene i nuovi nuovi nuovi prodotti di Cupertino siano pensati con lo stesso design in termini di spessore e di forma, aumenteranno in lunghezza.

Il modello 16 avrà una lunghezza di 147,6 mm e una larghezza di 71,6 mm, proprio come l’iPhone 15. Differente è la situazione per i modelli Pro: il 16 Pro infatti sarà lungo ben 149,6 mm, aumento netto nei confronti del 15 Pro che invece misura 146,6 mm. La stessa cosa riguarderà il 16 Pro Max, che con i suoi 163 mm sovrasterà l’attuale 15 Pro Max da 159,9 mm.

Anche in termini di larghezza ci sarà un aumento, con entrambi i nuovi modelli Pro che supereranno il 15 Pro e il 15 Pro Max quasi di un millimetro. Le immagini, al momento basate sule indiscrezioni trapelate, dovrebbero rendere bene l’idea.