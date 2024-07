iPhone 16: l'intera gamma potrebbe arrivare con i nuovi processori A18

I tempi stringono il momento si avvicina sempre di più: Apple a settembre presenterà la sua nuova gamma iPhone. L’azienda potrebbe essere pronta a dotare tutti e quattro i modelli della linea iPhone 16 con un solo processore, senza lasciare in circolazione quelli dell’anno scorso. Questa informazione proviene da un codice scoperto nel backend di Apple.

Negli ultimi due anni Apple ha differenziato i modelli base, e dunque anche quello Plus, dai fratelli maggiori Pro e Pro Max usando appunto i chip di vecchia generazione. Ad esempio, gli attuali modelli iPhone 15 e iPhone 15 Plus sono dotati del chip A16 Bionic, lo stesso utilizzato nella serie iPhone 14 Pro, mentre i modelli iPhone 15 Pro vantano il nuovo chip A17 Pro.

I nuovi iPhone avranno tutti lo stesso processore A18 Pro

Secondo il rapporto, il codice trapelato rivelerebbe cinque nuovi numeri di modello con ognuno di essi rappresentato da un numero comune che in genere indica una famiglia di chip unificata. Questa uguaglianza di chip nascosta nei numeri di serie indica che tutti i modelli, dall’iPhone 16 standard al Pro Max, dovrebbero essere alimentati dalla stessa generazione di chip Apple Silicon, ovvero il chip A18.

Tuttavia, ciò non significa necessariamente che le prestazioni saranno uniformi su tutta la linea. I modelli Pro potrebbero ricevere infatti una versione modificata, probabilmente chiamata A18 Pro, con miglioramenti che riguarderebbero in quel caso core GPU aggiuntivi e migliori funzionalità per fotocamera e gaming. .

L’approccio di Apple nel differenziare i suoi dispositivi top di gamma in base alle prestazioni resta comunque unico. Concorrenti come Google e Samsung infatti utilizzano in genere lo stesso chipset su tutti i modelli delle loro line-up di punta.

Ci saranno quindi grandi aggiornamenti nelle settimane successive che renderanno molto più chiaro il quadro che raffigura il periodo prima del lancio. Gli iPhone 16 sono sempre più vicini.