iPhone 16: niente carica più rapida, doccia fredda per gli utenti

Tutti i segreti e tutte le caratteristiche dei nuovi iPhone 16 sono venuti a galla anche se continua ad aleggiare un po’ di mistero riguardo ad un aspetto: la velocità di ricarica.

Apple afferma di aver accelerato la ricarica wireless MagSafe, ma afferma che la velocità di ricarica via cavo è rimasta la stessa, ovvero circa 20 W. Tuttavia, alcune persone sostengono che la serie iPhone 16 sia in grado di ricaricarsi più velocemente anche usando un cavo. Proprio dopo tali affermazioni, sono stati necessari dei test, i quali anche in questo caso sono stati condotti dal phonearena.com. A quanto pare, non è vero: i nuovi iPhone 16 non si ricaricano più velocemente rispetto ai vecchi modelli.

iPhone 16: niente ricarica rapida tramite cavo come qualcuno aveva ipotizzato

I test sono stati effettuati anche con dei caricabatterie più potenti rispetto a quelli che erogano i soliti 20 W. I risultati sono stati questi:

iPhone 16 – 20 W ;

; iPhone 16 Pro – 20 W ;

; iPhone 16 Plus: da 26 W a 27 W ;

; iPhone 16 Pro Max: da 26 W a 27 W.

Anche sostituendo il cavo di Apple da 3 A con uno di Samsung da 5 A, non c’è stata alcuna differenza. Il dado è dunque tratto e a quanto pare ha la stessa faccia di quello dell’anno scorso: le velocità di ricarica venute fuori dai test che vanno da 20 W a 27 W sono le stesse degli anni precedenti. Chiunque si stesse chiedendo, perché i modelli Plus e Pro Max raggiungono una velocità leggermente superiore, sembra che la risposta possa trovarla in un aspetto in particolare: la grandezza della batteria superiore. Questi intanto sono i dati riguardanti la ricarica cablata negli ultimi 4 anni in merito alle ultime 4 generazioni di iPhone: