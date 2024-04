iPhone 16, nuove conferme sul design: sul web una nuova FOTO

Si parla insistentemente negli ultimi giorni dei nuovi iPhone 16, quelli della prossima generazione a cui Apple sta lavorando incessantemente in questo periodo. L’arrivo ufficiale è previsto nell’ultima parte del 2024, presumibilmente durante il mese di settembre come da buone abitudini in quel di Cupertino.

Indiscrezioni e rumor continuano a circolare ormai da qualche settimana e sono sempre più insistenti. La discussione principale che si sta tenendo ultimamente riguarda come sempre il possibile design: voci molto attendibili suggeriscono che l’iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus presenteranno un design con un area riservata alle fotocamere disposta in verticale, con un sensore sotto l’altro, un po’ a ricordare l’iPhone X.

Nelle ultime ore della giornata di ieri è spuntata una nuova indiscrezione sul web: a quanto pare l’estetica di cui si parla avrebbe trovato un’ulteriore conferma.

iPhone 16, la foto che sta girando non fa che confermare le voci di queste settimane

Un leaker di professione, famoso per aver anticipato svariate notizie riguardanti Apple in passato, ha pubblicato ieri sul suo profilo X una nuova foto. Questa sembra raffigurare senza troppi dubbi quelli che dovrebbero essere dei modelli dummy dei nuovi iPhone 16, un in fila all’altro.

iPhone 16 mockup pic.twitter.com/Zjser2Tcuq — Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 16, 2024

È chiaro dunque ancora una volta che con grande probabilità Apple si rifarà ad un design delle fotocamere parzialmente rinnovato, almeno sui modelli di base. Per quanto riguarda invece i modelli 16 Pro e 16 Pro Max, la novità principale sarà rappresentata da un nuovo pulsante. Questo, che debutterà con i modelli top di gamma, sarà utile per scattare foto e forse anche per altro.

Nel caso in cui anche questa foto dovesse rivelarsi attendibile, il tasto in questione dovrebbe trovarsi proprio sotto il pulsante di accensione e spegnimento sul lato destro del dispositivo.

Le indiscrezioni dunque stanno entrando pian piano nel vivo, con gli utenti che non aspettano altro che il prossimo rumor attendibile.