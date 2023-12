iPhone 16, nuovi microfoni per Siri e per un dettato migliore

Gli utenti Apple hanno sempre l’orecchio ben proteso verso le voci che girano sul web. Si vocifera ormai da un po’ che Siri sia pronto a subire una revisione il prossimo anno. Tale progetto sarebbe frutto della volontà di Apple di ampliare le funzionalità AI all’interno dei dispositivi.

Qualche leaker di professione ha anticipato che questo obiettivo del colosso di Cupertino potrebbe passare anche attraverso alcune modifiche all’hardware.

Le indiscrezioni parlano di una modifica che riguarderà tutti i modelli della prossima line-up iPhone 16, previsti per l’autunno 2024. Probabilmente è presto per parlarne ma le voci ormai sembrano essere alquanto certe.

iPhone 16, pronti nuovi microfoni per implementare al meglio Siri e il dettato

I prossimi smartphone di Apple presenteranno probabilmente un hardware nuovo che integrerà componenti aggiornati. Tra questi, ecco un nuovo microfono notevolmente migliorato. I nuovi microfoni capteranno meglio la voce dell’utente, contribuendo dunque a migliorare la precisione della dettatura e dei comandi vocali di Siri.

Il cosiddetto rapporto tra segnale e rumore verrà notevolmente migliorato. È chiaro dunque che gli algoritmi di dettatura funzionano meglio quando il segnale audio in ingresso risulta più chiaro e con meno interferenze possibili.

Stando alle voci, i nuovi microfoni avranno anche una migliore resistenza all’acqua. Al di fuori dei benefici legati all’intelligenza artificiale, l’utilizzo di un nuovo microfono più performante potrebbe anche migliorare in maniera netta l’esperienza degli utenti in possesso di iPhone per quanto riguarda alcuni aspetti ovvi. Potrà infatti essere registrato un audio più chiaro nei video mediante l’app Fotocamera, ma anche le chiamate ne beneficerebbero.

I più informati in merito a tale novità parlano di AAC e Goertek come le aziende designate per la produzione e la concessione ad Apple del nuovo componente. Le specifiche migliorate però potrebbero vedere un costo raddoppiato, il quale però non dovrebbe influire particolarmente sul prezzo dei nuovi iPhone.